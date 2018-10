Per la prima volta insieme Meghan Markle e Harry visitano il Sussex, la contea di cui sono duchi, spostandosi in elicottero. È il primo tour della coppia del mese di ottobre e tocca le città di Chichester, Bognor Regis, Brighton e Peacehaven. E sono così numerosi i sudditi che le transenne di protezione faticano a contenerli. Una folla immensa e festante ha accolto Meg e Harry, che sono marito e moglie da meno di cinque mesi. Tripudio di bandierine e di sorrisi e loro si fermano di continuo a salutare. Meghan, poi, sempre tenerissima coi bimbi, ha ricevuto una vera e propria ovazione in Sussex. Il look? Da dieci e lode. La duchessa ha messo in mostra il suo stile moderno e grintoso con un look verde bosco (la cognata Kate Middelton ha scelto la stessa tonalità per il primo impegno ufficiale dopo il congedo di maternità) rigorosamente senza collant. Il protocollo in realtà imporrebbe l'uso delle calze, ma Meghan sembra proprio ferma su questa decisione di sfoggiare le gambe nude. (Continua dopo la foto)



Nel dettaglio, la moglie di Harry ha scelto una gonna in pelle di Hugo Boss (stilista tanto caro a Letizia di Spagna) che costa circa 415 euro, una camicia in seta da 78 euro e infine un cappotto color crema di Emporio Armani. Super lusso la borsetta in satin realizzata da Gabriela Hearst. Costo? Oltre 1.900 euro. L'assenza di collant l'abbiamo già fatta notare, mentre sul fronte capelli, dopo averli lasciati sciolti, Meg è tornata al suo amato (e ormai copiatissimo) messy bun.

Visita in Sussex con una 'rivelazione' fatta dalla stessa coppia reale nel corso di un intervento pubblico. A quanto pare, scrive Il Messaggero, i duchi hanno un nuovo amico a quattro zampe. Harry, difatti, si è presentato così: “Mi chiamo Harry, ho due cani e un'adorabile moglie americana». Quindi non c'è solo Guy, il beagle della Markle sbarcato nel Regno Unito dopo il royal wedding, ma un altro cane. Misterioso, però.

“Nessuno l'ha ancora visto”, ha raccontato Harry e Meghan ha poi aggiunto che “tutti quanti continuano a chiamarlo con il nome sbagliato”. Secondo le indiscrezioni raccolte dai media inglesi, il nuovo cane della coppia sarebbe un esemplare di labrador nero di nome Oz. Questa sì che è una novità! Non ancora ufficiale, però. Da Buckingham Palace. infatti, non è arrivata ancora alcuna notizia in merito.

“Flirtano parecchio”. Kate Middleton, quell’uomo che fa infuriare William