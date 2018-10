“Masturdating”, il piacere quello vero si raggiunge così. Notizia choc

Si dice da sempre: prima di amare qualcuno, bisogna amare se stessi. Troppo spesso, invece, questo non succede: le persone tendono ad adagiarsi sul partner e cercare la felicità in una storia d’amore. Ma non è così che funziona. Affatto. Se una persona non si ama e non ha autostima, faticherà moltissimo per riuscire a relazionarsi con un’altra persona. Detto questo, anche se una persona è in coppia, è importante la masturbazione. E che cosa c’entra col discorso che facevamo sopra? C’entra. Perché anche il piacere sessuale fai-da-te è fondamentale, anche per coloro che hanno l’anima gemella. Masturbarsi è importante per conoscere il proprio corpo, per capire come raggiungere l’orgasmo, per scoprire le zone più sensibili. E anche per lasciarsi andare e per godere per conto proprio. Il principio è sempre lo stesso: tu vieni prima di tutto. Ebbene, se avete senz’altro sentito parlare di masturbazione, forse, però, non avete sentito parlare di “masturdazione”. E ora vi spieghiamo noi cos’è la “masturdation” che tanto fa impazzire gli inglesi. Continua a leggere dopo la foto

Di che si tratta? È il nuovo trend romantico che sta spopolando… La definizione vera e propria è: “l’arte di portarti fuori per un appuntamento. Un appuntamento solo per te, che sia una cena fuori, un cinema o una passeggiata spensierata”. Il termine è stato coniato nel 2015 durante il talk show americano Late Night con Conan O'Brien, ma di questi tempi sembra essere tornato in voga. Ti sembra una cosa da pazzi? Non è poi così da pazzi e dovresti provare… Continua a leggere dopo la foto

In pratica “masturdarsi” significa coccolarsi, viziarsi, concedersi qualche vizio, un qualcosa che di solito non si fa. Alla base della masturdazione c’è la voglia di trattare se stessi come un essere speciale. E lo sai che se tu, per primo, credi di essere speciale, poi anche gli altri ti vedranno così? Fantastico. Passare del tempo prezioso con se stessi è importantissimo per l’autostima. Prova e vedrai che ti piacerà assai. Continua a leggere dopo la foto

Selina e Vicki, creatrici del progetto web Project Love hanno spiegato a Metro: “Dare un appuntamento a te stesso è un modo per scoprire come puoi regalarti da solo momenti di gioia. È un’esperienza liberatoria che dà forza e manda segnali potentissimi al cervello”. Ed è per questo che la masturdazione sta diventando sempre più popolare…

