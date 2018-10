L'amore fa ingrassare. Solo dopo il primo anno di relazione - felice e stabile - uomini e donne hanno un problema con la bilancia che 'regala' un segno "più" al fianco della dicitura 'chili presi'. Proprio così: quando si è innamorati si tende a ingrassare. Forse per via di una zona di comfort: ci si sente al sicuro e realizzati al fianco di una persona e si bada meno all'aspetto fisico. In più, in una vita di coppia felice e regolare sono diverse le occasioni per cenare fuori con amici e parenti. Insomma, la forchetta non perde posizioni nella gerarchia di una persona anche quando si è innamorati. E a confermare questa tendenza - non soltanto italiana - è uno studio realizzato da una società americana. Un sondaggio realizzato su un campione di 2mila americani, realizzato dall'azienda specializzata in indagini di mercato OnePoll, su commissione della società della 'guru' della perdita del peso Jenny Craig.

I dati, riportati nel dettaglio sul portale SWNS Digital, indicano che il 79% degli intervistati (3 su 4) si è messo addosso chili d'amore: in media l'aumento del peso è stato di ben 16 chilogrammi, la metà dei quali guadagnati nei primi dodici mesi dall'avvio della relazione col partner ideale. (Continua a leggere dopo la foto)



L'amore fa ingrassare. Ma chi colpisce in particolar modo? Ebbene sì, sono i maschietti a sentirsi 'arrivati' e lasciarsi andare a tavola: in base ai dati rilevati da OnePoll, infatti, risultano essere il 69%, contro il 45% delle donne. La ragione principale dell'aumento di peso nelle coppie felici – sempre secondo il sondaggio commissionato da Jenny Craig – risiede nel fatto che si mangia di più e più spesso. Oltre a raggiungere, appunto, quella zona di comfort e benessere che porta le persone a non doversi più sentire in 'dovere' di essere belli. Certo, c'è anche chi dice basta alla palestra per avere più tempo con la propria partner... (Continua a leggere dopo la foto)

Ma tutti ingrassano allo stesso modo? No. Paradossalmente sono i più giovani a lasciarsi andare prima: secondo il sondaggio realizzato da OnePoll, infatti, la fascia 18-24 ingrassa di otto chili nello spazio di dieci mesi. Lo stesso peso corporeo in più, in una fascia di 35-45 anni, viene preso in un anno e mezzo. Arrivato il matrimonio scompare? Macché, anzi le persone sposate sono quelle che prendono peso consistente. Gli uomini sposati in media hanno messo su il doppio del peso delle donne. Sempre sulla base dei dati di OnePoll, nelle coppie sposate il maggior numero di chili si acquisisce dopo 5 anni; questo perché dopo la nascita dei figli gli intervistati tendono a trascurare il proprio aspetto. (Continua a leggere dopo la foto)



E che sia l'amore a fare ingrassare o dimagrire lo rivela anche un altro aspetto del sondaggio: per i single, infatti, l'essere alla ricerca di un partner rappresentava una delle ragioni principali ragioni perdere peso, in particolar modo per gli uomini (21% contro il 14% delle donne).

