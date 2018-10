Kate Middleton è tornata. Il congedo di maternità di cui la duchessa di Cambridge ha usufruito dopo la nascita del terzo royal baby, il principino Louis, è finito. In questi mesi Meghan Markle ha dominato la scena, ma ora Kate se la riprende. E per il suo grande e attesissimo ritorno, la moglie di William non poteva non stupire. Niente vestitini al ginocchio bon ton e cappottini d'ordinanza con tanto di décolleté abbinate e pure un nuovo taglio di capelli, che ora sono più corti di quando l'avevamo lasciata. Super casual e super chic: per il rientro dalla maternità, la duchessina amatissima si mostra nei toni del verde militare: con un paio di pantaloni skinny di Zara, una giacca impermeabile di Fjällräven, un maglioncino in cachemire, camicia con stampa floreale e, tocco di stile inconfondibile, un paio di stivali in cuoio al ginocchio firmati Penelope Chilvers, visti e rivisti, messi e rimessi, indistruttibili e allo stesso tempo intramontabili. Ovazione per lei, semplicemente perfetta. (Continua dopo la foto)



Altro che “depressa”, “esaurita”, “troppo stanca”, come si mormorava nelle scorse settimane. Stare tutta l’estate con i suoi tre bambini in pausa maternità le ha fatto davvero bene. I lineamenti del viso sono distesi e lo sguardo rilassato, la linea èperfetta, i capelli leggermente tagliati. Insomma, la moglie di William d’Inghilterra è bellissima e fa di nuovo centro con quel look autunnale semplice ma allo stesso tempo di tendenza.

Cornice del suo grande ritorno, Sayers Croft Forest School e Wildlife Garden al Paddington Recreation Ground, un angolo verde nel cuore di Londra in cui i bambini delle scuole della Capitale possono interagire con la natura e impararne i suoi segreti. Il suo primo appuntamento ufficiale, quindi, riguardava proprio i bambini e con loro Kate, che con il suo look era in perfetta sintonia con l'ambiente circostante, ha infatti visitato la scuola-foresta.

Non si 'vedeva in giro' dallo scorso marzo, apparizioni di piacere a parte, come il matrimonio di Harry e Meghan, la tappa a Wimbledon, manifestazione di cui è sempre stata appassionata e di cui è anche madrina e il battesimo dell'ultimogenito. In questi mesi la Middleton ha fatto la mamma a tempo pieno. Una vita normale al fianco dei suoi tre figli, George, 5 anni, Charlotte, 3, e Louis, nato lo scorso 26 aprile, tra scampagnate e giornate all'aria aperta, quasi sempre lontano dai riflettori. Ma ora la pausa è finita e la duchessa è tornata al lavoro. E alla prima occasione ufficiale ha già dettato tendenza.

