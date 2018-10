”Non succedeva da 175 anni”. Caos a Buckingham Palace. La regina costretta

Succeduta nel 1952 al padre Giorgio VI, diventato re dopo l'abdicazione di Edoardo VIII, la regina Elisabetta II ha già superato nel settembre 2015 il primato di durata alla guida della monarchia britannica (nel febbraio del 2018 ha toccato quota 66 anni) sottraendolo alla regina Vittoria. Ancora più duraturo - e di nuovo si tratta di un'impresa senza precedenti, tanto in casa Windsor quanto nel passato di qualunque altra dinastia dell'isola - il suo matrimonio con il principe Filippo, al suo fianco come consorte addirittura dal 1947. La giornata della regina inizia con una sveglia molto particolare: il suono delle cornamuse. Una tradizione che durava da 175 anni e che si è interrotta cinque settimane fa, quando l'incaricato di questo originale compito, Pipe Major Scott Methven, ha dovuto allontanarsi per motivi familiari. Uno stop inaspettato che ha colto impreparato l’entourage della Regina: non si è ancora avuto il tempo di trovare un degno sostituto e in tutti questi anni non era mai capitato che la sveglia della regina non suonasse. (Continua a leggere dopo la foto)



A introdurre l’originale sveglia personale di Sua Maestà, fu la bisnonna di Elisabetta II, la Regina Vittoria. In 175 anni, questa antica tradizione ha visto avvicendarsi 15 suonatori di cornamuse, ben 11 sotto l’attuale Regno di Elisabetta II. Sotto la sua finestra per quindici minuti il “Piper to the Sovereign”, il suonatore di cornamusa reale, suona per lei una tipica melodia della leggendaria terra di Scozia e annuncia l'inizio della giornata.

Ma l’anziana monarca non pare l’abbia presa male: secondo fonti vicine alla Famiglia Reale, sarebbe stata piuttosto comprensiva con il suonatore quando questi ha comunicato di dover sospendere la sua attività. Come prosegue la giornata della regina? Dopo la sveglia con le cornamuse Elisabetta II beve una una tazza di tè, Earl Grey, con un velo di latte. E qualche biscotto. Il tutto mentre ascolta la Bbc, il Today programma di Radio 4. In attesa che sia pronto il bagno caldo che accompagna il risveglio ogni mattina.

Alle 8.30 la colazione con Filippo: spremuta di pompelmo, toast, marmellata d’arance, yogurt e cereali mentre sfoglia i quotidiani. In più, ogni mattina la regina ama passare in rassegna alcune delle migliaia di lettere che riceve: oltre 60 mila all’anno, 120 mila nel 2012 per il Diamond Jubilee. Dopo aver letto i documenti della 'red box', la scatola rivestita di pelle rossa che la segue ovunque con i documenti di governo, esce a passeggio i suoi amati cani corgi.

