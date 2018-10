Sta regalando una lunghissima serie di 'scoop' il lungometraggio dal titolo 'Queen of the World' prodotto da HBO. Si tratta di un documentario in due puntate che si propone di raccogliere aneddoti ed episodi che sono sfuggiti ai mass media nel corso degli ultimi decenni, raccogliendo dichiarazioni inedite dai protagonisti, ovvero dagli stessi membri della royal family. La figura della sovrana, come dice il titolo, è centrale, ma non mancheranno i contributi del principe Carlo, dei nipoti William e Harry e persino dell'ultima arrivata, Meghan Markle. Grande assente, ma giustificata, Kate Middleton, che all'epoca delle riprese era in congedo di maternità. Grazie alle indiscrezioni che circolano in rete, sappiamo già che 'Queen of the World' mostrerà la reazione di Meghan alla vista del suo abito da sposa. Ricordate quel magnifico abito disegnato per il suo giorno più bello da Givenchy? Beh, se noi siamo rimasti senza parole, figuratevi la duchessa quando se l'è trovato di fronte per la prima volta. (Continua dopo la foto)



Una reazione 'wow, quella della Markle, mostra la clip del documentario che la vede protagonista. Era prevedibile, direte, succede a tutte le spose, e avete ragione. Ma quello che ha affascinato tutti non è stato il commento di Meghan sul vestito, ma il suo particolare accento che ha sfoderato in quell'occasione, parlando al microfono. L'ha cambiato: è un accento diverso, molto british, si è subito notato dalle poche parole pronunciate dalla moglie di Harry.

Come riporta Il Sussidiario, davanti al suo abito da sposa, alla presenza della stilista di Givenchy, la duchessa ha infatti esclamato: “Oh my goodness, it's amazing, isn't it? The work that they did here is just so beautiful” (traduzione: “Oh mio Dio, è fantastico, non è vero? Il lavoro che hanno fatto con questo vestito è semplicemente stupendo”). Chi ha visto quella clip è rimasto stupito. Vivendo in pianta stabile a Londra, la Markle sta lentamente perdendo il suo accento americano e sui social il popolo della rete ha subito commentato questo cambiamento.

"Meghan sta cambiando accento per Harry. Adoro questa donna" e "Meghan con un accento inglese e non americano è la migliore", si legge sui social. Pamela Vanderway, esperta dialet coach, ha confidato al Guardian che“è assolutamente normale che un essere umano prenda l'accento delle persone intorno a sé quando vuole appartenere a quel gruppo. Gli accenti sono uno dei modi in cui gli esseri umani si identificano come membri di un gruppo”. Quindi, in poche parole, Meghan ha deciso di adeguarsi alla sua nuova famiglia anche nell'accento proprio per integrarsi a pieno. E i sudditi apprezzano.

