La mamma di Kate Middleton vende sul suo sito Carole’s Middleton’s Party Pieces un vestito di Halloween che si chiama “Zombie Princess”, che permette di travestirsi per Halloween da principessa zombie. La vicenda ha scatenato le proteste degli amici di Lady Diana e di tutti i sudditi inglesi ancora molto legati alla figura della principessa morta in un incidente stradale nel 1997 mentre si trovava insieme al suo compagno in Francia. Un amico stretto della principessa Diana ha cominciato a far girare la notizia del costume di Halloween da principessa per bambini venduto sul sito della mamma di Kate Middleton. Nella descrizione del prodotto sul sito di "Party Pieces" si legge: "Il nostro costume Zombie Sleeping Princess in rosa ha anche organi in vista. Questa principessa sarà la principessa più spaventosa in qualsiasi festa di Halloween". Vendere un vestito chiama 'La principessa zombie' non è stata una buona idea e le persone vicine a Lady Diana hanno subito fatto notare la 'gaffe' della famiglia Middleton. È la polemica è ovviamente esplosa. (Continua a leggere dopo la foto)



Sembra che il travestimento non sia adatto a bambini di età inferiore ai tre anni ed è disponibile in due taglie: media (7-9 anni) e piccola (4-6 anni). L’abito per bambini ‘Zombie Sleeping Princess’ è in vendita sul sito web di Carole Middleton ‘Party Pieces’. Non è disponibile per bambini di età inferiore ai tre anni – ma può essere acquistato in due taglie: media (7-9 anni) e piccola (4-6 anni). Si tratta di un abito bianco strappato e coperto di sangue (ovviamente finto) e mostra le costola e gli organi interni della principessa.

Il vestito è in vendita per 10,99 dollari e viene descritto così sul sito di Party Pieces: “Il nostro costume Zombie Sleeping Princess in seta rosa include un vestito con una gonna frastagliata e corpetto con dettagli stampati sul petto. La parte superiore include infatti una macabra stampa degli organi della zombie. Questa principessa sarà la principessa più spaventosa in qualsiasi festa di Halloween”, conclude la descrizione.

I Middlleton hanno fatto letteralmente una fortuna con questa attività e i guadagni consistenti hanno consentito loro di garantire a tutti i figli una formazione scolastica degna di famiglie nobili. Ed è proprio al college che la primogenita Kate ha incontrato il futuro marito ed erede al trono, il principe William.

