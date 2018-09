“Una cosa orrenda”. Commenti ferocissimi su Meghan Markle: che botta!

Meghan Markle è reduce dal suo primo impegno in solitaria. Harry non c'era alla recente inaugurazione della mostra Oceania alla Royal Academy of Art, nel cuore di Londra, ma la duchessa, che sta pian piano prendendo sempre più confidenza con questo nuovo mondo, è apparsa totalmente a suo agio. Elegantissima, ha scelto di indossare un abito dello stesso brand che l'ha vestita il giorno delle nozze, Givenchy. Era in total black, Meghan. Nel dettaglio, ha scelto un un outfit estremamente elegante e sexy, pur rinunciando, ancora una volta, a indossare i collant: un abito lungo fin sotto il ginocchio ma con uno spacco profondo, maniche trasparenti, scollo a V e inserto di velluto sul petto. E le è stato perdonato anche un altro sgarro all'etichetta che, per dire la verità, stavolta è stato molto apprezzato, non criticato. All'arrivo, dopo essere stata accolta dal curatore della mostra, Meg ha chiuso da sola la portiera della sua auto, anche se c'è un addetto. (Continua dopo la foto)



In realtà, l'esperto William Hanson ha spiegato che è per ragioni di sicurezza, più che di etichetta, che esiste una figura professionale addetta all'apertura e alla chiusura delle porte e, in ogni caso, il gesto della Markle è piaciuto. Ci vorrà più tempo (e forse non è per ora) ad abituarsi a questa sua abitudine, contraria all'etichetta, di non indossare i collant. Non è la prima volta che la duchessa li 'dimentica'. Da qui – e dalle gonne spesso sopra il ginocchio - il focus sulle sue gambe e le critiche che l'avrebbero ferita.

Come riporta il sito Velvet Gossip, infatti, ultimamente certe esternazioni sulle sue gambe l'hanno fatta rimanere molto male, anche perché hanno (ri)acceso il confronto con la cognata, Kate Middleton. Da sempre i media ricamano molto su una loro presunta rivalità, anche se in verità sembra che non ci sia alcuna gelosia. Sono due donne molto diverse, ciascuna con i suoi modi di fare, ma i paragoni scattano di continuo. Anche nel caso di specie.

E questa 'sfida' tra chi ha le gambe più belle sembra averla vinta Kate, stando ai commenti (alcuni perfidi) lasciati in rete. Le gambe della Middleton sono esili e pur essendo toniche e ben definite sono comunque molto femminili. Discorso diverso per Meghan, che al contrario di Kate le mette in mostra spesso. Cosa che faceva anche quando calcava i red carpet. Ma a detta di molti dovrebbe rivedere questo suo look (che tra l'altro è poco consono a una reale): “Povera Meghan Markle, ha bisogno di fare un po’ di ginnastica per quelle gambe”, si legge sul web. E ancora: “La duchessa di Cambridge ha delle belle gambe, è un piacere guardarle. Meghan Markle invece ha davvero gambe molto brutte”. Povera Meghan.

