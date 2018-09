La regina Elisabetta è la protagonista del documentario di cui si parla tanto in questi giorni. HBO ha acquistato i diritti di un film in due puntate prodotto da iTV dedicato ai reali più famosi del mondo e presto sarà possibile vederlo sul piccolo schermo. Intitolato 'Queen of the World', il documentario si propone di raccogliere aneddoti ed episodi che sono sfuggiti ai mass media nel corso degli ultimi decenni, raccogliendo dichiarazioni inedite dai protagonisti, ovvero dagli stessi membri della royal family. La figura della sovrana, come dice il titolo, è centrale, ma non mancheranno i contributi del principe Carlo, dei nipoti William e Harry e persino dell'ultima arrivata, Meghan Markle. Stando alle anticipazioni, vedremo la reazione della duchessa di Sussex alla vista del suo meraviglioso abito da sposa firmato Givenchy finito. Assente, ma giustificata, Kate Middleton. La moglie di William e duchessa di Cambridge non comparirà nel documentario tanto atteso perché al tempo delle riprese era in congedo di maternità. (Continua dopo la foto)



L'ultima anticipazione e che riguarda direttamente la regina Elisabetta arriva dalla sua unica figlia femmina, la principessa Anna, che davanti alle telecamere fa una rivelazione su un gesto di Sua Maestà diventato iconico nel corso degli anni: il saluto con la mano. Avete presente? Ebbene, si scopre solo ora che quella mano che instancabilmente si agita dal finestrino della sua auto blindata per rispondere al saluto di quanti accorrono ad acclamarla, in realtà è finta.

Come? Proprio così. Come riporta D di Repubblica, si tratterebbe di un semplice marchingegno formato da una mano di legno montata su un bastone su cui viene posto un guanto identico a quello che la regina indossa davvero quel giorno. Uno stratagemma, questo, a cui si è ricorsi negli ultimi tempi e che trova ragione nell'età avanzata della Regina. Elisabetta, difatti, lo scorso 21 aprile ha spento la bellezza di 92 candeline e siede sul trono da ben 66 anni. Dunque tenere a lungo sollevato il braccio può essere un problema adesso.

“Quando la Regina ha bisogno di tirare un po’ il fiato ricorre a questa arma segreta”, ha raccontato la principessa Anna al famoso biografo reale Robert Hardman, autore della biografia 'Queen of the world' nonché produttore e sceneggiatore del documentario omonimo. Si tratta di “un guanto imbottito montato su una leva di legno”, probabilmente inserito nella manica delle giacche e dei soprabiti, regalato da alcuni studenti australiani. “Si aziona una leva e la mano si muove da una parte e dall’altra – ha proseguito la principessa - Abbiamo pensato tutti fosse un gesto sfacciato consegnarlo nelle sue mani, ma Sua Maestà ne era entusiasta”. Addirittura: “elettrizzata”, dice ancora la figlia.

