Senza Harry e pure senza la regina Elisabetta, con cui Meghan Markle aveva condiviso il suo primo impegno ufficiale 'in solitaria'. Ricordate? Avvenne poco dopo il royal wedding dello scorso 19 maggio: Sua Maestà aveva chiesto alla neo moglie del nipote di accompagnarla a bordo del treno reale – privilegio concesso fino a quel momento ai soli membri senior della famiglia – a Chester per l'inaugurazione di un ponte e di un teatro. E ora, dopo aver lanciato il suo primo progetto reale (un libro di ricette per l’integrazione), alla duchessa del Sussex è toccato presenziare al primo impegno ufficiale completamente da sola. Come riporta Vanity Fair, la 37enne è arrivata alla Royal Academy of Art, nel cuore di Londra, per l'inaugurazione della nuova mostra Oceania, 200 reperti provenienti dall’area dell'oceano intorno alla Melanesia, Micronesia e Polinesia. In onore del tour Down Under, il primo insieme, che lei e il marito Harry intraprenderanno a metà ottobre in Nuova Zelanda, isole Fiji, Regno di Tonga e Australia. (Continua dopo la foto)



Un debutto importante per Meghan, quello alla Royal Academy, che cade in un giorno particolare. Il 25 settembre dello scorso anno, infatti, gli oggi duchi di Sussex si erano fatti vedere per la prima volta insieme agli Invictus Games di Toronto. Mano nella mano, lei in jeans, sugli spalti di una partita di tennis. Qualche mese dopo, poi, sarebbe arrivato il fidanzamento ufficiale. Ora, un anno dopo, ecco la Markle da sola e perfettamente a suo agio.

Per l'occasione, ha scelto di indossare un abito dello stesso brand che l'ha vestita il giorno delle nozze, Givenchy. Era in total black, Meghan. Nel dettaglio ha scelto un un outfit estremamente elegante e sexy, pur rinunciando, ancora una volta, a indossare i collant. Su questo, è evidente, la duchessa non transige, nonostante lo preveda il protocollo reale. Sgarro a parte, Meghan ha indossato un abito lungo fin sotto il ginocchio ma con uno spacco profondo, maniche trasparenti, scollo a V e inserto di velluto sul petto.

Il valore di questo vestito? Circa 2.800 euro. Ovviamente è già esaurito ovunque, ma disponibile ancora nella sua versione corta al prezzo di 2.290 euro qualora foste interessate. Anche la clutch con chiusura gioiello era firmata Givenchy, mentre le scarpe (547 euro, prego), altra costante nei look della Markle, erano di Aquazzurra, il brand italiano che tanto ama. Calze? Assenti, come detto. E poi ha fatto un altro strappo ma di tutt'altro genere: all'arrivo, dopo essere stata accolta dal curatore della mostra, Meg ha chiuso da sola la portiera della sua auto. In realtà, l'esperto William Hanson ha spiegato che è per ragioni di sicurezza, più che di etichetta, che esiste una figura professionale addetta all'apertura e alla chiusura delle porte. Ma stavolta sono stati molti ad 'applaudire' il gesto della duchessa, che è sempre più vicina alla gente comune. “Ben fatto, Meghan. Ecco una principessa che ha ancora il tempo di chiudere la portiera”, ha commentato l'esperta di affari reali del Sun.

