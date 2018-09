'Queen of the world', il documentario ITV completamente dedicato alla regina Elisabetta e ai membri della famiglia reale, non è ancora uscito ma le indiscrezioni fioccano in rete. Come dice anche il titolo, la figura della sovrana britannica è centrale, ma non mancano contributi da parte del principe Carlo, di William, di Harry e persino di Meghan, l'ultima arrivata in famiglia. Non ci sarà invece Kate Middleton, ma è un'assente giustificata. Al tempo delle riprese, infatti, era in congedo di maternità. Dalle anticipazioni che circolano, sappiamo già che due clip sono dedicate ai duchi di Sussex. Nel documentario si vede il secondogenito di Carlo e Diana accompagnare un gruppo di visitatori nelle varie zone del Palazzo e in un episodio in particolare, si rivolge ai suoi interlocutori così: "Avete già visto la Regina? Se all'improvviso la incontrate in uno dei corridoi di Buckingham Palace, non fatevi prendere dal panico. So che succederà, perché succede anche a tutti noi". Di Meghan vedremo invece la reazione alla vista del suo abito da sposa. (Continua dopo la foto)



Ma non solo. Nel filmato che vede protagonista l'ex attrice di Suits scopriamo anche altri dettagli sul vestito indossato nel suo grande giorno, quel famoso 19 maggio che ha fatto sognare mezzo mondo. Harry e Meghan sono infatti stati protagonisti di un royal wedding super romantico che adesso una nuova rivelazione lo rende, se possibile, ancora di più. È Vanity Fair a riportare l'indiscrezione che il documentario in uscita dà in anteprima. Riguarda il velo della sposa. In quei cinque metri di tulle e pizzo, infatti, si nascondeva un messaggio importante: un riferimento al loro primo incontro.

Nella clip in cui si vede un'emozionatissima ed entusiasta Meghan vedere per la prima volta il suo abito firmato Givenchy, la 37enne rivela di aver fatto cucire, come vuole la tradizione, 'qualcosa di blu' nelle pieghe del velo. “Il mio 'qualcosa di blu' è un pezzetto dell’abito che indossavo al nostro primo appuntamento”, ha raccontato. La loro prima volta insieme, dicono i beninformati, avvenne 'al buio'. L'incontro, che risale al 2016, era stato organizzato dalla pr di Ralph Lauren Violet von Westenholz, amica comune, nella sala privata della sede londinese del club per soli membri Soho House.

E poi, altra 'chicca', il lungo velo delle nozze conteneva un omaggio al Commonwealth: una serie di fiori ricamati a mano lungo il bordo, uno per ciascuno dei 53 Stati che lo compongono. E 'Queen of the world', in modo particolare, celebra questi Paesi e gli incontri ufficiali tra i loro rappresentanti e i membri della famiglia reale. Harry, infatti, sottolinea sempre Vanity, dallo scorso aprile ambasciatore speciale per la promozione fra i giovani dei valori e dei progetti di cooperazione interni ai Paesi dell'ex impero britannico. E ora, da quel famoso 19 maggio, al suo fianco c'è sempre Meghan.

