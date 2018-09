Roxana Chirita è Miss Teenager Original 2018. La kermesse di bellezza è tornata da qualche anno: il concorso si era interrotto nel 2009 a causa della morte del suo ideatore Nunzio Lusso, e ha riaperto i battenti nel 2016. Rivolto alle ragazze che hanno meno di 21 anni, il concorso si svolge annualmente dal 1964 e ha contribuito a lanciare la carriera di numerosi personaggi dello spettacolo italiano. A vincere un'edizione di Miss Teenager Original sono state, ad esempio, le attrici Gloria Guida, Isabella Ferrari, Claudia Gerini e Laura Chiatti, o le presentatrici televisive Milly Carlucci, Serena Autieri e Simona Ventura. Il format del concorso è stato rilevato nel 2016 da Claudio Giorgi (organizzazione generale), Stefano Stefanelli (direzione artistica) e Riccardo Canini (visual artist), che lo ripropongono oggi con la nuova denominazione Miss Teenager Original e in una veste più moderna e social, vicina alle esigenze delle adolescenti, ma sempre nel rispetto della propria storia e tradizione. Garante di tutto ciò è Alessandro Lusso, presidente onorario del concorso e figlio del fondatore. (Continua a leggere dopo la foto)

Adesso a trionfare è la romana Roxana Chirita di origini romene. Come riporta 'Il Messaggero', sono state ventisette le giovanissime concorrenti provenienti da tutta Italia, la metà laziali, un terzo romane, che hanno sfilato per contendersi una delle fasce e sperare in un futuro ambito, ricalcando le orme delle prestigiose vincitrici dei passati decenni. (Continua a leggere dopo la foto)



Una di queste, Barbara De Rossi, è stata la madrina dell'evento, mentre la giuria, presieduta dall'attore Sebastiano Somma, ha potuto beneficiare della presenza di un'altra storica miss: Mita Medici. Presentato dal volto televisivo di Angelo Martini e dalla star dei social da oltre un milione di follower Angelica Massera, la sfilata-evento non poteva che rifarsi a uno dei più importanti musical mai scritti, con un titolo che non lascia poi tanto spazio alle interpretazioni: "Saranno famosi". (Continua a leggere dopo la foto)



Roxana Chirita, miss Teenager Original 2018, è appunto di origini romene, alta 1.78, con lunghi capelli castani e profondi occhi marroni, ha conquistato i consensi della giuria e della commissione tecnica del concorso che l'hanno proclamata anche miss Teenager Beauty. Silvia Cerioni, 18 anni, mora con gli occhi verdi, vincitrice della fascia di Miss Teenager Sorriso si è posizionata al secondo posto: anche lei romana come la vincitrice Roxana Chirita. Al terzo posto è stata giudicata Roberta di Lorenzo, 17enne casertana che ha vinto la fascia di Miss Teenager Rt Fashion.

