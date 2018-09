Sesso esagerato: lo hai mai fatto così? Ecco come provare il piacere sconfinato

Parliamo di sesso. Perché il sesso è uno dei piaceri della vita. Siete donne che amano fare sesso sempre nello stesso modo o che amano cambiare? Siete delle dominatrici o vi piace essere dominate? Oggi siamo qui per parlarvi di alcune posizioni sessuale estreme che prevedono che sia l’uomo a dominare. Si tratta di posizioni particolari che dovreste provare almeno una volta nella vita perché non vi dovreste privare di questo piacere pazzesco. Curiose? “Dritti al muro” è la prima posizione. Fare l'amore in piedi, diciamocelo, non è una cosa facile, ma in questa posizione, anche se avrete il viso rivolto al muro, lui potrà, oltre che penetrarvi, stimolare il vostro clitoride mentre fate l'amore da dietro. Nel frattempo potrà baciarvi sul collo o sulla schiena che sono tutte zone erogene. Si tratta di una posizione non comodissima che però garantisce un piacere sconfinato. Provatela. In alternativa vi suggeriamo “la sfinge”. Di che si tratta? Continua a leggere dopo la foto

Se vuoi provarla, devi saperlo: sei fa l’amore in posizione sfinge, sei del tutto inerme. Tu sei sdraiata a pancia in sotto e lui è sopra di te. E detta i ritmi e i tempi della passione. Tu puoi scegliere se aprire o chiudere le gambe e, volendo, se vuoi farlo godere all’inverosimile, puoi anche stimolare lo scroto, una delle zone erogene maschili più importanti... Poi c’è “la pecorina”, un grande classico, una delle posizioni più hot (che fa impazzire gli uomini al solo pensiero). Continua a leggere dopo la foto

In questa posizione la donna ha un buon margine di movimento, per gestire tempi e durata e spinta. Per chi è super lussurioso, si può ipotizzare anche un cunnilingus. Mica male, no? E che dire de “Il piatto in tavola”? ne hai mai sentito parlare? Si tratta di fare sesso in cucina, magari sul tavolo o accanto ai fornelli. Se lui ti sdraia sul tavolo e ti inizia a baciare proprio lì prima della penetrazione, sarà tutta un’altra cosa. Continua a leggere dopo la foto

Concludiamo con una posizione che si chiama “il dondolo”. Lui è seduto su una sedia, tu seduta sopra a lui. Lui ti abbassa in modo che tra voi si crei una sorta di dondolo. Lui non domina del tutto ma può gestirti e riversare all'indietro la tua schiena, per poi condurre la partita. Una posizione hot da provare assolutamente.

