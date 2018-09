Meghan Markle è stata la madrina e la promotrice di 'Together: our community cookbook', un librodi cucina finanziato dalla Royal Foundation, una fondazione a scopo benefico creata dal principe William e dal principe Harry con le mogli. Il libro "celebra il potere della cucina nell'unire assieme le comunità”, ha spiegato la duchessa del Sussex in un video che lancia il ricettario, di cui ha scritto la prefazione. "Mescolare identità culturali sotto un tetto condiviso, crea uno spazio di normalità", ha aggiunto l'ex attrice. I proventi della vendita del ricettario andranno alla Hubb Community Kitchen, il gruppo che si è formato l'estate scorso presso il centro culturale islamico Al Manaar per preparare cibo destinato agli scampati al disastro. Le 50 ricette provengono dalle cucine di paesi europei, nordafricani, del Medio Oriente e del Mediterraneo orientale. Questa è stata la sua prima iniziativa benefica personale da quando è entrata a far parte della famiglia britannica e per l'occasione la duchessa si è mostrata in versione cuoca. (Continua dopo la foto)



Al suo fianco, ovviamente, anche Harry, che durante l'evento svolto nei giardini di Kensington Palace si è reso protagonista di un siparietto divertente. Diciamo pure di un peccato di gola. Come riporta Vanity Fair, il duca ha approfittato di un momento di distrazione generale per avvicinarsi al vassoio delle samosa, il tipico antipasto indiano fatto a saccottino che nasconde al suo interno un ripieno di carne o di verdure. Poi, facendo un po' l'indifferente, ne ha afferrate alcune e le nascoste dietro la schiena.

Il tutto sotto gli occhi della moglie Meghan, che era però intenta a presentare il nuovo libro mentre lui 'allungava le mani' sul vassoio degli antipasti, quindi non ha visto. È riuscito a non farsi 'beccare' dalla Markle ma anche dalla suocera, Doria Ragland, che era presente all'evento. Peccato che il gesto non sia sfuggito alle telecamere di People, che lo hanno ripreso mentre tornava vicino al gruppo nascondendo un tovagliolo dietro la schiena.

I could be wrong but I reckon we’ve caught Prince Harry red handed stealing some samosas from the Meghan’s ‘Together’ cookbook event they were at today!! Have a watch... #HubbCommunityKitchen @KensingtonRoyal pic.twitter.com/3BWd0TYqj8 — Chris Ship (@chrisshipitv) 20 settembre 2018

Mentre Harry si guardava intorno, pensando di averla fatta franca, si è poi accorto di essere stato ripreso. Quindi, continua Vanity, si è lasciato ad andare a una risata. Come a voler dire: "Sì, mi avete beccato!". Avrà avuto un attacco di fame o non avrà resistito alla samosa, che deve essere una vera prelibatezza? E sì, magari avrà pure violato il protocollo ma dimostrato anche il suo 'lato umano' che tanto piace ai sudditi.

