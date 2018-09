Meghan Markle sì, Kate Middleton no. Non ci sarà la duchessa di Cambridge in 'Queen of The World', il documentario che ITV presenterà per la prima volta il 25 settembre completamente dedicato alla regina Elisabetta e ai membri della famiglia reale. Come dice anche il titolo, la figura della sovrana britannica è centrale, ma non mancano contributi da parte del principe Carlo, di William, di Harry e persino di Meghan, l'ultima arrivata in famiglia. Dalle anticipazioni sappiamo già che due clip sono dedicate ai duchi di Sussex. Nel documentario si vede il secondogenito di Carlo e Diana accompagnare un gruppo di visitatori nelle varie zone del Palazzo e in un episodio in particolare, si rivolge ai suoi interlocutori così: "Avete già visto la Regina? Se all'improvviso la incontrate in uno dei corridoi di Buckingham Palace, non fatevi prendere dal panico. So che succederà, perché succede anche a tutti noi". Di Meghan vedremo invece la reazione alla vista del suo abito da sposa. (Continua dopo la foto)



Pare che la duchessa sia rimasta stupita e meravigliata quando le hanno fatto vedere per la prima volta il suo 'wedding dress' finito, quell'abito meraviglioso firmato Givenchy che ha indossato il 19 maggio scorso. E Kate? Si pensava ci fosse anche lei nel documentario di prossima uscita le cui anticipazioni stanno dominando le cronache britanniche e invece no. “Ma perché?”, si sono giustamente chiesti in molti ipotizzando teorie di ogni genere.

In realtà, come riporta Vanity Fair, la Middleton è un'assente giustificata. Non ricordate? Dopo la nascita del principino Louis la duchessina aveva beneficiato del congedo di maternità e nei mesi in cui sono state effettuate le riprese era 'in pausa', fatta salva qualche rara eccezione, dagli impegni pubblici. Ecco spiegato il motivo per cui Kate non compare nel documentario tanto atteso. Ma la rivedremo presto: è sicuro che parteciperà al compleanno del suocero, il principe Carlo, che verrà celebrato con un party in programma il prossimo 25 ottobre.

Il terzogenito di William e Kate, Louis, è nato ad aprile scorso, ma sin da subito era chiaro che per la duchessina la terza maternità avrebbe avuto tempi di ripresa diversi rispetto ai precedenti. Mica facile, nemmeno per lei, prendersi cura di tre figli! Se con George era tornata 'attiva' dopo solo poche settimane dal parto, già con Charlotte si era presa una pausa più lunga. Per il piccolo di casa, invece, ha voluto beneficiare di tutto il tempo a sua disposizione. Ma l'attesa sta per finire. Come detto, di sicuro Kate non mancherà al party del principe Carlo a Buckingham Palace fra poco più di un mese.

