Sta per uscire 'Queen of The World', un documentario che ITV presenterà per la prima volta il 25 settembre completamente dedicato alla regina Elisabetta e ai membri della famiglia reale. Come dice anche il titolo, la figura della sovrana britannica è centrale, ma non mancano contributi da parte del principe Carlo, dei duchi di Cambridge William e Kate Middleton e di quelli di Sussex, Harry e Meghan. A proposito di Harry, è uscita un'anticipazione interessante nei giorni scorsi: ha rivelato di andare sempre nel panico ogni volta che incontra la nonna tra i corridoi di Buckingham Palace. Nel documentario si vede il secondogenito di Carlo e Diana accompagnare un gruppo di visitatori nelle varie zone del Palazzo per circa due settimane. E in un episodio in particolare, si rivolge ai suoi interlocutori in questo modo: "Avete già visto la Regina? Se all'improvviso la incontrate in uno dei corridoi di Buckingham Palace, non fatevi prendere dal panico. So che succederà, perché succede anche a tutti noi". (Continua dopo la foto)



In 'Queen of The World' c'è chiaramente spazio anche per la moglie Meghan, ultima arrivata nella royal family. In particolare, la duchessa di Sussex è stata immortalata in un momento molto, ma molto speciale che è statp immortalato e inserito nel documentario che celebra i reali britannici. Un momento unico: quello in cui ha visto il suo abito da sposa. Beh, quando l'ha ammirato per la prima volta ha reagito con grande stupore misto ad altrettanta meraviglia.

Ve lo ricorderete sicuramente il vestito disegnato per lei da Givenchy. Magari qualcuno se l'aspettava meno classico e minimal, ma non si può certo dire che Meghan non fosse bellissima e soprattutto molto elegante. La sua reazione di fronte al 'wedding dress' che è finito su tutti i media internazionali? Questa qua: "53 paesi, oh mio Dio. Deve essere stato impegnativo". Con queste parole ha commentato vedendo le decorazioni che ornavano il velo del suo abito simboleggiando ciascuna un paese del Commonwealth.

Meghan Markle Sees Her Wedding Dress the Day Before the Royal Wedding in New Video https://t.co/YaJq0UHKZA pic.twitter.com/I1tj7BBal4 — Marie Claire (@marieclaire) 19 settembre 2018





Ora, il documentario non è ancora uscito e in rete circolano versioni diverse sulla clip in questione con Meghan. People, per esempio, sostiene che quel momento sia successivo al royal wedding e dunque che la duchessa si sia emozionata nel rivedere l'abito a distanza di tempo dal 19 maggio. Altri magazine come Marie Claire, invece, ritengono che quello sia stato davvero il momento esatto in cui la moglie di Harry ha visto per la prima volta il suo abito da sposa finito, completato in ogni singolo dettaglio.

