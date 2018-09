“Meghan Markle a rischio”. Doveva rimanere top secret, ora lo sanno tutti

Meghan Markle, questa non ci voleva. No, nessun look audace, nessuno strappo al protocollo e nessun nuovo trucchetto da copiare. L'ultima news che arriva dal Regno Unito (e che riporta il sito Di Lei) sostiene che la duchessa ora rischi grosso dopo quello che è stato scoperto. E non solo lei, anche il marito Harry è 'coinvolto'. In pratica si è verificata una fuga di notizie su una falla al sistema di sicurezza che protegge i due membri della royal family. Ci spieghiamo meglio: ai tabloid è arrivata una soffiata sui nomi in codice che le guardie del corpo usano per indicare la coppia formata da Meghan e Harry. E così, si è scoperto, Meghan viene chiamata Davina Scott, mentre Harry David Stevens. Non è certo uno scoop che i membri della royal family vivano sotto protezione. I malintenzionati non mancano e spesso i duchi e la Regina hanno ricevuto delle minacce di morte. Da qui, per depistare, l'uso di nomi di fantasia da parte degli agenti della sicurezza per comunicare con i reali. Nomi che vengono cambiati ogni settimana. (Continua dopo la foto)



Funziona così: tutti i componenti della royal family hanno a disposizione dei bodyguard che vivono con loro 24 ore su 24. E Meghan e Harry, come gli altri, per comunicare con lo staff usano il cellulare, ma entrambi sono registrati con nomi falsi. Non è un caso che i loro nomi abbiano come iniziali la D e la S: significa duchi di Sussex. E infatti per i cognati, William e Kate Middleton, vengono usate la D e la C, dal momento che il loro titolo è quello di duchi di Cambridge.

Ora, però, questo stratagemma è venuto alla luce, anche se non è ancora chiaro come sia stato possibile. Come, cioè, sia avvenuta questa fuga di notizie potenzialmente pericolosa. Fatto sta che i funzionari di Kensington Palace si sarebbero subito attivati per sistemare la questione. Immaginate cosa potrebbe succedere se il cellulare di una guardia del corpo, dunque con su segnato il numero privato di Meghan o di Harry, finisse nelle mani sbagliate?

Scoperta la falla, però, sarebbero già stati attivati i protocolli di emergenza, dunque almeno per ora la coppia è al sicuro. Non deve certo essere facile per una come Meghan abituarsi alla pressione, alle regole, all'invadenza e alla curiosità morbosa dei media. Per Harry è sicuramente più facile, visto che da quando è nato ha uno stile di vita diverso dai suoi coetanei. Ma piano piano la duchessa sta prendendo confidenza con la sua nuova vita da reale, anche se certamente ha dovuto fare parecchie rinunce.

"Ahhh, beccata!". Meghan Markle, scoperto il trucchetto che usa in pubblico. Con Harry