Ci siamo stancati persino a ribadirlo, ma è la pura verità: ogni gesto, ogni mossa, ogni look di Meghan Markle finiscono sotto i riflettori. Niente passa inosservato e, molte volte, è così che vengono fuori certi gossip. Come uno degli ultimi, quello della sospetta gravidanza della duchessa di Sussex. In realtà se ne parla da mesi, già prima del famoso royal wedding dello scorso 19 maggio, ma ora le voci si sono fatte insistenti. Questo perché a uno degli ultimi eventi pubblici la Markle ha sfoggiato un abito, bellissimo, color bluette e firmato dallo stilista taiwanese Jason Wu, che, sempre che non sia vera la dolce attesa, le ha giocato un brutto scherzo.

Il vestito in questione era infatti caratterizzato da un gioco di pieghe sul davanti che in certi scatti hanno reso il suo ventre più rotondo, come hanno fatto notare diversi utenti di Twitter e alcuni tabloid, che hanno rilanciato gli scatti sollevando ancora il dubbio. Potrebbe essere un effetto del vestito, è chiaro, ma molti, a maggior ragione dopo aver visto queste foto, sperano davvero che Meghan e Harry aspettino davvero il loro primo erede. (Continua dopo la foto)



I bookmakers inglesi, in ogni caso, si sono scatenati. E sono sicuri che l'erede dei duchi arriverà entro il 2019. A confermare questa ipotesi, dicono, anche la voce secondo cui la madre di Meghan, Doria Ragland, starebbe per trasferirsi nel Regno Unito e l'atteggiamento sempre più premuroso del marito nei confronti di Meghan. E presunta gravidanza a parte, a proposito della coppia più chiacchierata del momento, un'esperta di linguaggio del corpo, Judi James, ha studiato i movimenti di lei e spiegato al Daily Mail come la 37enne ha modificato i suoi atteggiamenti per restare in secondo piano rispetto al marito.

La James ha confrontato la prima intervista che i due affrontarono da fidanzati con le ultime uscite pubbliche. E Se Meghan nell'intervista sembrava prevalicare Harry, dominando la conversazione e gesticolando, ora avrebbe trovato un modo per rispettare il protocollo. Con questo trucchetto: "Tiene spesso una mano sulla schiena del marito - ha detto l'esperta di linguaggio corporeo - in cui sembra spingerlo in avanti agli eventi pubblici, così che lei possa restare leggermente indietro".

Come potete notare dalle foto qui sopra, di esempi ce ne sono diversi. Ma attenzione: il gesto di Meghan non è affatto un segno di sottomissione, anzi: "Sono dei gesti quasi materni, in cui fa sentire la sua presenza, lo rassicura, fa da timone" ha spiegato ancora la James, che ha aggiunto che la Duchessa del Sussex potrebbe aver imparato questa tattica grazie alla recitazione.

“Non si riprende più”. Kate, la notizia che sconvolge: cosa le ha fatto William