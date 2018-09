Eh sì, Lourdes è cresciuta! La figlia di Madonna debutta così (e piovono critiche)

È cresciuta a pane e moda. La figlia di Madonna, Lourdes Maria Ciccione Leon, “firma” le collezioni del “brand” di famiglia, Material Girl e adesso la primogenita della popstar, che ha appena compiuto 60 anni, e dell’attore Carlos Leon, è finita anche in passerella. Precisamente in quella della New York Fashion Week, sfilando nello show Gypsy Sport per la collezione Primavera 2019. Eccentrica e stravagante, proprio come la mamma, Lourdes ha lasciato tutti a bocca aperta con il suo look audace. Topless coperto solo da una catena di conchiglie, jeans stracciati a vita bassa che lasciavano in bella mostra le mutande nere e gambe con peli a vista. Sguardo ebete e occhiali stretti calati sul naso. E, per finire, grosse sneakers ai piedi e piume verdi che le spuntano tra i capelli. Lourdes, che studia musica, teatro e danza all’Università del Michigan, a detta di amici e compagni di studi, è una antidiva per eccellenza. Non gliene frega niente della fama e della perfezione fisica, si veste e si comporta come le pare. E lo ha dimostrato anche sulle passerelle. (Continua a leggere dopo la foto)



Lourdes Maria fa parte di un movimento femminile, che rivendica la libertà delle donne a essere belle al naturale. La ragazza, che già in passato aveva sfoggiato le ascelle non depilate, è stata però criticata sui social. Lei per tutta risposta ha postato una foto mostrando il dito medio con la didascalia “Mama’s Girl”. Insomma, tale madre tale figlia. La figlia di Madonna e dell’attore Carlos Leon ha anche recitato in spot di campagne pubblicitarie, prima per la fragranza Pop di Stella McCartney, poi collaborando alla campagna MadeMe di Converse. Lourdes Maria Ciccone ha fatto parlare di sè per la scelta di non depilarsi le ascelle.

Lola, come viene soprannominata, è un’icona fashion sui social. A ben guardarla è la mini me di Madonna. Di differente ha le sopracciglia ben marcate, un piercing al naso e le dita delle mani tatuate con le scritte “mom” e “dad”. Come la figlia di Madonna e l'attore Carlos Leon hanno scelto la via dei riflettori della moda anche altre figlie vip. Ricordiamo Hailey Baldwin, Lily-Rose Depp, Kaia Gerber, Gigi e Bella Hadid. Benché sia la prima sfilata per lei, la figlia di Madonna ha già lavorato nel mondo del fashion.

Come riporta la rivista ''People'', Lourdes è stata testimonial beauty di un profumo di Stella McCartney e volto di una campagna del brand Converse. Lourdes studia musica, teatro e danza all’Università del Michigan: ''Non si comporta come una diva. Anzi'', sostengono i suoi compagni di corso. Finora la sua unica trasgressione sono stati alcuni scatti su Snapchat in cui nel 2016 appare seminuda in compagnia di alcuni amici.

“Lourdes, che amarezza. Ma fai sul serio?”. La primogenita di Madonna beccata al mare dai paparazzi. L’occhio (o meglio, l’obiettivo) finisce proprio lì e il primo pensiero è: tale madre, tale figlia. Ma copiare non è sempre un bene, giusto?