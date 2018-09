Orgasmo apocalittico. “Golden arch”, fai sesso così e non potrai più farlo in altri modi

Il sesso è una bomba. Fa bene al corpo, alla mente, all’umore. Fa bruciare calorie, allontana lo stress, ci rilassa e, cosa non da poco, ci fa provare piacere. Un piacere pazzesco. O meglio, così dovrebbe essere. Già perché troppo spesso succede che, specialmente la donna, non raggiunga l’orgasmo. E questo non va bene. Perché entrambe i partner, quando fanno sesso, devono raggiungere l’orgasmo.

Non esiste che lo raggiunga solo l’uomo. Eppure il più delle volte succede così. Tanto per darvi una misura, sappiate che 7 donne su 10 dichiarano di non aver mai raggiunto l'orgasmo. Questo è assurdo. Ma da cosa dipende l’incapacità di raggiunger l’orgasmo? Si parla di anorgasmia primaria se l'orgasmo non è mai apparso sin dai primi rapporti sessuali; anorgasmia secondaria se subentra in un secondo momento. Può essere generalizzata, se è sempre presente, oppure situazionale se dipende da un momento specifico. L'anorgasmia può dipendere da fattori fisici, fisiologici, come l'assunzione di sostanze psicotrope, oppure psicologici. Per dire, ci sono donne che non riescono a raggiungere l'orgasmo con la penetrazione ma riescono a raggiungerlo con l'autoerotismo. Continua a leggere dopo la foto

Il consiglio, dunque, è di lasciarsi andare. Per esempio sperimentando una posizione che garantisce l’orgasmo all’uomo e alla donna. L’ha suggerita la guru del sesso Annabella Knigh. La posizione ha un nome che promette molto bene: “golden arch” cioè l’arco d’oro. Si tratta di una posizione perfetta per entrambi per sperimentare un piacere sconfinato. Oltre a far raggiungere l’orgasmo all’uomo e alla donna è molto facile da mettere in pratica. Continua a leggere dopo la foto

In che cosa consiste la posizione? In pratica la donna deve sedersi sopra il suo partner: in questo modo i due potranno guardarsi bene durante il sesso: “Questa posizione è perfetta per avere una visuale completa dell’altro – ha detto al Daily Star Annabelle – l’uomo si siede con le gambe distese e la donna si siede sopra di lui con le ginocchia piegate sulle sue cosce. Per godere la donna deve muoversi sollevandosi a partire dalla caviglie” ha spiegato la Knigh: Continua a leggere dopo la foto

La posizione è molto intima perché c’è molto contatto visivo che rende il rapporto ancora più passionale ed eccitante. La donna, in particolare, trae molto giovamento – in termini di raggiungimento dell’orgasmo – da questa posizione. Come suggerisce la guru, è bene che, mentre fanno sesso in questa posizione i due partner si tocchino a vicenda così da rendere il piacere ancora più intenso.

