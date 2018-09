Belli, affiatati e innamoratissimi. I sudditi adorano William e Kate Middleton, che non sembrano affatto risentire dell'ondata di popolarità e delle attenzioni che la stampa mondiale riserva alla coppia 'più fresca' della royal family, Harry e Meghan Markle. L'erede al trono, secondo solo a papà Carlo, e la Middleton si sono sposati nel 2011 dopo anni di fidanzamento e ad aprile scorso hanno dato il benvenuto al loro terzogenito, il principino Louis. Come accade a molte coppie, tuttavia, hanno vissuto alti e bassi. Le cose non sono state sempre idilliache. Ricordate quando nel 2007 si lasciarono per un periodo? Era una pausa di riflessione e infatti appena riconciliati sono diventati marito e moglie. Ma quello che non tutti sanno è il motivo della rottura, anche se temporanea. Al tempo i tabloid parlarano di una scarsa propensione di William alle relazioni serie, ma ora emergono nuove indiscrezioni. Voci secondo cui la vera ragione dell'allontanamento andrebbe ricercata nelle intromissioni di Camilla, la moglie del principe Carlo. (Continua dopo la foto)



Ad avanzare questa teoria è Christopher Andersen, esperto di Royal Family e autore del libro 'Game of Crowns: Elizabeth, Camilla, Kate, and the Throne'. Come riporta il sito FoxLife, pare che Camilla, che all'epoca faticava e non poco per farsi accettare dai sudditi come nuova moglie del principe Carlo, non vedesse per niente di buon occhio Kate Middleton. Motivo? Secondo la Duchessa di Cornovaglia, Kate stava "risucchiando tutta l'attenzione" dei media e, inoltre, non sarebbe stata degna della famiglia reale per le sue origini borghesi.

“Kate è discendente di minatori di carbone e sua madre era un'assistente di volo. Quindi Camilla non ha mai veramente pensato che Kate Middleton come individuo e la famiglia Middleton nel suo insieme fossero degne di entrare nella famiglia reale”, si legge nel libro di Christopher Andersen. Non solo. Addirittura Camilla avrebbe ordito un piano per farli lasciare: “Disse a Carlo che era davvero ora di agire per forzare William a prendere una decisione”.

Ma le cose, poi, sono andate in modo diverso. È storia: Kate e William si sono sposati e oggi, a sette anni dal royal wedding e tre figli dopo, non potrebbero essere più felici e complici. Le interferenze di Camilla, ammesso che siano vere, non hanno minimamente intaccato la coppia che oggi è presa ad esempio. Di voci e di indiscrezioni i giornali sono pieni. Ogni giorno. Eppure, e questo è un dato di fatto, dopo tanti anni Kate e William stanno ancora insieme e hanno costruito una bellissima famiglia.

