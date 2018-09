Stressata, provata. Così, sostiene l'Express, si sentirebbe Meghan Markle per via dei continui attacchi da parte del padre. Per questo motivo pare che a luglio scorso la duchessa di Sussex, moglie di Harry da meno di quattro mesi, abbia ricevuto la visita di sua madre, Doria Ragland. La donna, 61 anni, insegnante di yoga, sarebbe subito volata nel Regno Unito per stare accanto alla figlia e aiutarla così a superare un momento difficile. Nelle scorse settimane, papà Thomas Markle, grande assente al royal wedding dello scorso 19 maggio, ha usato parole molto dure nei confronti della figlia di recente ha anche tirato in ballo Lady Diana scatenando le ire di Buckingham Palace. Ad avviso del signor Markle, infatti, la madre di William e Harry non avrebbe tollerato i presunti sgarbi e silenzi della Royal Family, che l'uomo lamenta da tempo. Dichiarazioni forti, pesanti che hanno fatto subito il giro del mondo e che avrebbero finito per stressare e non poco la duchessa. (Continua dopo la foto)



E così, sempre stando a quanto riportato dall'Express, mamma Doria avrebbe preso il primo volo per il Regno Unito e soggiornato con Meghan ed Harry nella loro casa nell'Oxfordshire. Ma la battaglia a distanza della famiglia Markle – oltre al padre anche i fratellastri di Meghan, Thomas jr e Samantha non sono andati per il sottile – è praticamente iniziata ai tempi del fidanzamento quando, a novembre scorso, Harry e Meghan hanno annunciato le nozze. Pur non dimenticando gli attacchi frontali, anche a mezzo social, dei fratellastri, è stato soprattutto papà Thomas a finire al centro della bufera mediatica.

Come si ricorderà, poco prima del matrimonio si scoprì che aveva concordato alcuni scatti con i paparazzi mettendo in imbarazzo la figlia e la famiglia reale stessa. Mamma Doria, invece, l'unica presente al matrimonio, le è sempre stata accanto e anche nel momento dell'emergenza non avrebbe esitato a raggiungerla. Tanto più che proprio in questi giorni si stanno moltiplicando le voci di un suo trasferimento a Londra.

“Doria si sta preparando per trasferirsi a Londra – ha spifferato una fonte vicina alla famiglia d'origine di Meghan al Daily Express - Penso che sarà lì il prima possibile. So che desidera stare vicina a sua figlia. È fedele a Meghan e non la tradirebbe mai, a differenza degli altri membri della famiglia Markle. Sono molto vicine”. Già a maggio scorso, la Ragland aveva lasciato il lavoro come assistente sociale per la clinica di servizi di salute mentale di Didi Hirsch a Culver City, Los Angeles. “Farebbe qualsiasi cosa pur di stare vicina a sua figlia, specialmente ora che Meghan si sta creando una famiglia” ha commentato chi la conosce bene. E ora c'è chi dice che il suo trasferimento potrebbe avvenire a brevissimo, pare il mese prossimo.

