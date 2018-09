Ti andrebbe di ‘toccarti’ ma poi ti senti in colpa? Cosa ti convincerà a masturbarti

Masturbarsi è una cosa normale eppure per molti è ancora un tabù. Specialmente le donne che si masturbano si vergognano a confessarlo perché lo ritengono un “peccato”. Ma non lo è affatto, ovviamente. Non solo masturbarsi è un fatto assolutamente normale, è anche un qualcosa di molto positivo. La masturbazione, infatti, come hanno fatto sapere i medici, fa bene al corpo e alla mente e ognuno di noi dovrebbe praticarla in modo costante. Tutto vero. Ma non è finita. Perché c’è una cosa della masturbazione che ve la farà amare ancora di più. Cosa? Beh, masturbarsi fa dimagrire ed è, quindi, un ottimo metodo per perdere peso in modo naturale. Indovina un po’… Lo sai quante calorie si perdono quando ci si masturba? Durante l’attività sessuale in autonomia vengono bruciate circa 300 calorie e vengono rilasciate tre sostanze che giocano un ruolo importante per la perdita di peso: la serotonina, noradrenalina e dopamina. Sostanza che hanno un effetto antidepressivo, migliorano il benessere generale e non solo. Continua a leggere dopo la foto

Oltre a regalare un benessere generale, aiutano anche a tenere a bada i morsi della fame. Quindi si mangia di meno, si brucia di più e si dimagrisce. Non è tutto. Secondo un articolo pubblicato sulla rivista Sexual and Relationship Therapy, gli uomini che si masturbano hanno un sistema immunitario più forte: “Negli uomini, il fatto che lo sperma circola attraverso i dotti eiaculatori e le vie seminali prima di venire fuori, aiuta a prevenire le infezioni che possono verificarsi a causa di batteri esterni ‘opportunisti’”, dice Mariano Rossello Gaya, andrologo ed esperto di medicina sessuale dell’Instituto Medico Rossello in Spagna. Continua a leggere dopo la foto

E ha aggiunto: “Gli studi dimostrano che le persone che sperimentano un maggior numero di orgasmi generano un più alto livello di immunoglobulina A (IgA) che è un anticorpo”. Non solo: la masturbazione aiuta anche a eliminare i problemi di sonno: “Dopo l’orgasmo vengono rilasciati una serie di endorfine, ormoni, catecolamine e citochine che agiscono come prodotti chimici rilassanti che inducono il sonno”, ha aggiunto l’esperto. Continua a leggere dopo la foto

Come hanno specificato i medici, l’autoerotismo fa benissimo, specie se si raggiunge con esso l’orgasmo almeno una volta a settimana. Con l’orgasmo, infatti, aumenta la percentuale di IgE e IgM nel sangue, anticorpi importanti per reazione immunitarie che evitano la riproduzione di cortisolo, ovvero l’ormone dello stress. Proprio quest’ultimo è la prima causa di gonfiore. Per concludere la ciliegina sulla torta: l’orgasmo è un ottimo metodo per diventare più intelligenti. Cosa? Sì. Dop aver raggiunto l’orgasmo con la masturbazione, viene rilasciato l’ormone deidroepiandrosterone che dona al cervello numerosi benefici. Lo stesso ormone serve a prevenire le malattie cardiache. C’è altro da aggiungere?

Toccati “così” e morirai di piacere: non fare la timida, la masturbazione è (tanta) gioia

fbq('track', 'Gossip');