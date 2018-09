“Fidanzata in coma”. Hai voglia di orgasmo ma non ti va di faticare? La soluzione

Ci siamo passate tutte: abbiamo fatto una cenetta sopraffina, prese dall’euforia di poter sgarrare, ci siamo concesse qualche pietanza in più, oltre a fiumi di vino, già ci pregustavamo il dopo cena bollente con il nostro partner ma ci siamo rese conto che eravamo troppo piene e il sesso non sarebbe stata una buona idea. Come si può fare l’amore e muoversi agilmente quando si è pieni come uova? Impossibile. Tra l’altro ci sentiamo a disagio e abbiamo paura che il nostro intestino non ci aiuti… Santo cielo… Ma una bella cena innaffiata da buon vino è sempre una cosa eccitante, perché dovremmo rinunciarci? Se vi siete trovate almeno una volta in questa situazione, sappiate che c’è una buona notizia. È stato svelato il modo perfetto per fare l’amore anche quando si è stra sazi. No, la soluzione non è rinunciare al cibo. E neanche rinunciare al sesso. Basta solo farlo nel modo giusto. Va bene, ma come dobbiamo farlo? Ve lo diciamo subito. Continua a leggere dopo la foto

Basta farlo nella posizione giusta. E qual è? Beh, il nome vi farà un po’ caso ma rende l’idea. Cosmopolitan l’ha definita “Fidanzata in coma da cibo” ed è la posizione perfetta per le donne che non vogliono rinunciare ai piaceri della vita. “Ideale – scrive il magazine – per le donne pigre che hanno un bambino di cibo nello stomaco”. Beh, oramai siamo tutti curiosi. Sappiate che la posizione in questione prevede che si faccia sesso in cucina. Continua a leggere dopo la foto

È semplicissima: basta che la donna si sieda sul piano della cucina mentre l’uomo è tra le sue gambe. Una volta che lui è bene “incastrato”, la donna deve avvolgerlo stretto con le sue gambe così da rendere la penetrazione più profonda e piacevole. In pratica la donna è seduta e a fare tutto il lavoro è l’uomo. La posizione, tra l’altro, permette anche una bella stimolazione del clitoride. Continua a leggere dopo la foto

In pratica è la posizione perfetta per il venerdì sera quando si è esagerato con il cibo e con gli aperitivi ma si è comunque eccitate e si ha voglia di fare sesso. Se non ti entusiasma l’idea di fare sesso sul ripiano della cucina, puoi sempre scegliere un altro ripiano della tua casa. Per esempio il tavolo del soggiorno o la scrivania. Fateci sapere.

