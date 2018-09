“Le foto! Ci sono le foto”. Meghan Markle, e adesso? Per molti stavolta è ‘spacciata’

Altro evento ufficiale, altro look, altro scoop. Ma senza strappi al protocollo stavolta. Avevamo lasciato Meghan Markle splendida ed elegantissima con il tailleur pantalone firmato Altuzarra alla tradizionale cerimonia dei premi WellChild al Royal Lancaster Hotel di Londra. Un outfit impeccabile, peccato contravvenisse al dress code di Corte (e alla richiesta del marito Harry di essere più ligia alle regole). Ora la ritroviamo sempre splendida ed elegantissima alla Central Hall di Westminster dove, in occasione del concerto di gala 100 Days to Peace, la duchessa di Sussex ha fatto il pieno di complimenti. Meghan si è presentata in pubblico con un meraviglioso abito bluette firmato dallo stilista taiwanese Jason Wu. Un vestito senza maniche e caratterizzato da un gioco di pieghe sul davanti, che è diventato in pochi minuti virale sui social dove la foto ha ricevuto una pioggia di like e di commenti arrivati da ogni parte del mondo. (Continua dopo la foto)



Che bella, era davvero incantevole Meghan con quell'abito. Ha lasciato da parte il nero per il bluette e ha abbinato l’abito a uno stiletto Aquazzura e una clutch Dior. Altro cambiamento: ha abbandonato i capelli raccolti e li ha lasciati scivolare mossi sulla parte sinistra del viso. Arrivata in leggero ritardo per via del traffico londinese, la Markle è scesa dall'auto mano nella mano con il marito e in pochi secondi ha catalizzato su di sé i flash dei fotografi. I due sono stati accolti da Lord Dannatt, ex capo dell’esercito britannico.

Poi, dopo l'inno nazionale eseguito dall'orchestra filarmonica diretta da Richard Cook, la coppia si è goduta la serata. Bene, brava bis: nessuna regola del protocollo infranta (almeno a prima vista) e look da dieci e lode. Ma ora concentriamoci sullo scoop. Come i fan di Meghan sanno bene, le voci di una gravidanza si rincorrono da tempo. Praticamente da tutta l'estate e, a voler essere proprio pignoli, da prima del famoso 19 maggio, giorno del royal wedding.

Di rumor ne abbiamo sentiti un'infinità, ma è difficile avere certezze sull'eventuale dolce attesa (di due gemelli, dicono) della duchessa. All'ultimo impegno pubblico, però, quello appena descritto, quel meraviglioso abito bluette di Jason Wu (forse) l'ha tradita. Forse, è ovvio, perché come detto non c'è alcuna prova o conferma. In certe foto, tuttavia, le pieghe dell'abito rendono il suo ventre più rotondo, come hanno fatto notare diversi utenti di Twitter e alcuni tabloid, che hanno rilanciato gli scatti sollevando ancora il dubbio. Potrebbe essere un effetto del vestito, è chiaro, ma molti, a maggior ragione dopo aver visto queste foto, sperano davvero che Meghan e Harry aspettino davvero il loro primo erede. Sarà così?

