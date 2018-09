Quali sono state le ultime parole di Lady Diana prima di morire. Se lo sono chiesti tutti per 20 anni e ora la risposta arriva da un vigile del fuoco, l'ultima persona ad avere visto viva Diana, la principessa del Galles. In occasione del 21esimo anniversario dalla tragica morte, Xavier Gourmelon, il vigile del fuoco francese che ha tentato di salvarla dopo l'incidente, ha parlato di quella terribile notte. La notte del 31 agosto 1997, Diana morirà al seguito di un incidente stradale e, a distanza di 20 anni, quelle ultime ore, quegli ultimi minuti, della principessa triste sono stati sviscerati secondo per secondo, parola per parola. Si è parlato di fatalità, di complotto, di colpe e di incongruenze. Si è tentato in tutti i modi di dare un senso a una morte tragica e improvvisa che un senso terreno non ce l'ha e non ce lo può avere. Il vigile del fuoco ha ricordato il momento in cui è arrivato sul posto, ha detto che nessuno della squadra di soccorso sapeva o aveva capito che all'interno del veicolo era intrappolata la principessa Diana. (Continua a leggere dopo la foto)



"È stato un incidente come un altro - dice Xavier - Il nostro intervento come vigili del fuoco è stato come da prassi, ma è diventato eccezionale per la persona coinvolta. Nessuno sapeva chi era quella donna, nessuno l'ha riconosciuta. Quando mi sono avvicinato, ho solo visto che era bionda’’. Il pompiere ha ricordato che Diana per un momento ha ripreso conoscenza appena lo ha visto e ha detto le sue ultime parole. Prima di essere portata fuori dalla macchina, la prese per mano e la confortò, dicendole di stare calma. Diana gli chiese: ‘’Mio Dio, cosa è successo?’’ e pochi istanti dopo fu colpita da un arresto cardiaco.

Parlando al “Sun” l’anno scorso, il signor Gourmelon ha dichiarato: ‘’Ho massaggiato il suo cuore e pochi secondi dopo ha ricominciato a respirare. Ovviamente è stato un sollievo perché, come primo soccorritore, vuoi salvare delle vite – ed è quello che pensavo di aver fatto. Ad essere onesti pensavo che sarebbe vissuta. Per quanto ne sapevo quando era in ambulanza era viva e mi aspettavo che vivesse. Ma ho scoperto che era morta in ospedale. E ‘stato molto sconvolgente. Ora so che ci sono stati gravi danni interni, ma l’intero episodio è ancora molto nella mia mente’’.

Xavier non riesce a dimenticare quella serata e quando parla della principessa del Galles l’emozione è evidente sul suo volto: ‘’Il ricordo di quella notte rimarrà con me per sempre. Non avevo idea che fosse la principessa Diana. Fu solo quando fu messa sull’ambulanza che uno dei paramedici mi disse che era lei’’.

