Meghan Markle, sorpresa. Sorpresa choc e infatti la duchessa di Sussex è già finita su tutti i giornali. Ci risiamo, signori: ha rotto di nuovo il protocollo reale. E dire che dopo diversi scivoloni sembrava aver capito cosa indossare in pubblico e cosa invece sfoggiare solo in privato! In questi tre mesi da moglie di Harry, ora sesto in linea di successione al trono, Meghan ha cambiato molto il suo stile. L'ha adattato al nuovo ruolo che, com'è noto, non è solo onori ma anche e soprattutto oneri. E così negli ultimi cento giorni, a partire dal royal wedding dello scorso 19 maggio, abbiamo visto evolversi il look dell'ex attrice: le scollature profonde sono diventate più eleganti scolli a barca e le minigonne hanno lasciato spazio alle pencil skirt, tanto per fare qualche esempio. E a giudicare dagli ultimi incontri ufficiali a cui ha preso parte, gli strappi al protocollo reale sembravano già un tiepido ricordo. Sembra passata una vita anche se non è così dal mitico (vietatissimo) accavallamento di gambe di fianco alla Regina Elisabetta dello scorso giugno. (Continua dopo la foto)



Sembra passata una vita da un anche da quando Meghan fece l'errore madornale di presentarsi in pubblico senza collant, altra mossa proibita per le donne della royal family. La lista è lunga, potremmo continuare per parecchio, ma non ha senso rivangare il passato quando c'è una notizia fresca, no? Meglio, allora, concentrarsi subito sull'ultima della Markle che sta facendo molto parlare di sé in queste ore. Anche perché non l'aveva mai fatto prima d'ora: è la prima volta che si presenta 'così' da quando è diventata duchessa.

Per la prima visita ufficiale dopo l'estate, alla serata di gala al Victoria Palace Theatre di Londra per lanciare una raccolta fondi a favore della charity del principe, Sentebale, Meghan ha scelto di indossare un miniabito nero. Cortissimo. Ben più sopra del ginocchio. La duchessa ha così infranto la regola per cui le donne della Royal Family non possono indossare abiti che siano più di pochi centimetri sopra il ginocchio. Non solo: anche quella che citavamo prima sui collant, perché no, anche in questa mise non c'è traccia di calze color carne. Gambe nude.

Si tratta di un sensuale miniabito tuxedo nero che, scrive D di Repubblica, è una creazione del brand canadese Judith and Charles, modello Digital Dress (550 euro). Con quel mini dress Meghan ha subito attirato su di sé ogni attenzione, facendo passare in secondo piano perfino la performance canora del marito, salito sul palco per intonare 'You'll be Back' insieme al cast del musical 'Hamilton'. E niente: questa mossa è la conferma che Meghan sembra proprio intenzionata a rivoluzionare il protocollo reale. Ma forse la regina non è molto d'accordo. Basta dire che mentre le foto del vestito corto e delle gambe della duchessa spopolano in rete, Kensigton Palace ha diffuso una sola immagine della serata: tagliata, quasi dei primi piani... (è la seconda foto che trovate in questo articolo quella apparsa sul social di Palazzo).

