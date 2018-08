E sono cento. Cento giorni dal memorabile royal wedding, quello di Harry e Meghan Markle di cui praticamente ancora si parla. Da quel 19 maggio l'ex attrice di Suits è diventata un membro ufficiale della famiglia reale britannica e se è vero che in questi mesi i media non le hanno dato tregua, è altrettanto vero che l'oggi duchessa di Sussex è riuscita a entrare nel cuore dei sudditi nonostante qualche scivolone e strappi al protocollo. Non solo per il look – impossibile anche solo fare un quadro generale di tutti i meravigliosi outfit sfoggiati nell'arco di cento giorni -, ma anche il suo modo di fare e di comportarsi ha lettaralmente conquistato fan e parenti acquisiti. Quelli naturali, beh, mamma Doria a parte meritano un capitolo a sé. In questa sede basterà dire che il padre Thomas e i fratellastri continuano a metterla in imbarazzo con insinuazioni pesanti e dichiarazioni scomode. Si mormora da settimane di una dolce attesa di Meghan, ma la voce non ha mai trovato conferme. Nel frattempo la coppia più in vista del Regno Unito ha adottato un amico a quattro zampe. (Continua dopo la foto)



Diamogli almeno il tempo di viversi un po' il matrimonio! C'è tempo per allargare la famiglia e seguire così l'esempio dei cognati, i duchi di Cambridge William e Kate Middleton, genitori di ben tre pargoli. Sono anche vicini di casa, scrive Cosmopolitan, oltre che in ottimi rapporti. E come anticipato poco tempo fa, pare che Kate, al contrario di quanto dica la stampa, sia diventata subito una grande amica di Meghan, aiutandola ad ambientarsi e a superare i momenti difficili dovuti all'ingerenza della sua famiglia d'origine.

Di base, dunque, tutta la famiglia reale ha accolto Meghan a braccia aperte. Persino la regina Elisabetta, che già subito dopo le nozze col nipote l'ha invitata a partecipare a un evento ufficiale con lei, senza Harry. E poi il principe Carlo e Camilla Parker Bowles, con cui la Markle andrebbe particolarmente d'accordo. E non fanno eccezione i piccoli di casa, i principini Baby George e Charlotte (Louis è ancora troppo piccolo), scrive il Mirror. Grandi protagonisti al royal wedding, già ai tempi del fidanzamento con zio Harry, i due figli di William e Kate hanno apprezzato i modi della nuova arrivata.

E sapete come la Markle è riuscita a conquistarli definitivamente? Prendendoli per la gola. Meghan è una maestra in cucina. Ora il suo blog The Tig è chiuso, ma un tempo la moglie di Harry raccoglieva e dispensava numerose ricette. Il suo piatto preferito? È filippino, è l'adobo di pollo. Chissà se ha conquistato il marito con questa ricetta! Di sicuro, però, c'è che la cucina è un punto chiave delle relazioni che intrattiene la Markle con le persone a cui tiene, principini inclusi a quanto pare.

