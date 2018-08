“Che fisico!”. Pippa Middleton, incinta di 7 mesi, in bikini: mai vista così

È un'esclusiva mondiale quella 'portata a casa' dal settimanale Chi, che ha beccato Pippa Middleton, la sorella della duchessa di Cambridge, in bikini, al mare, in Italia. Ah, e soprattutto al settimo mese di gravidanza. Pippa è in vacanza con il marito, James Matthews, all'Argentario e i paparazzi della rivista diretta da Alfonso Signorini l'hanno sorpresa in barca con una forma fisica smagliante. Bella, sorridente e tonica: Pippa è una futura mamma che dimostra l'importanza dello sport anche in gravidanza. La sorellina di Kate, infatti, si tiene in forma nuotando e andando in bicicletta, scrive Chi, e il risultato si vede nelle foto esclusive del settimanale, quelle in cui sfoggia un bikini rosso fuoco. Il pancione, però, ora sì che si vede. Anche perché, come detto, è al settimo mese. Nell'attesa di dare alla luce il suo primo figlio (o figlia), sta trascorrendo qualche giorno di relax in una località dell'Argentario, in Toscana, ma non è sfuggita alla prontezza dei fotografi. (Continua dopo la foto)



Con lei, ovviamente, c'è il marito James, che ha sposato un anno fa con una cerimonia da sogno. A 7 anni dal matrimonio della ben più famosa sorella, moglie del futuro erede al trono William, Pippa ha detto sì al milionario James Matthews il 20 maggio 2017 nella chiesa di St. Mark’s a Englefield. Il ricevimento, invece, si è tenuto a Bucklebury, in una tenuta di famiglia che Carole e Michael, genitori di Kate e Pippa, hanno acquistato nel 2012. Paggetto e damigella sono stati rispettivamente i principini George e Charlotte.

Non sarà stato un royal wedding, ma poco ci è mancato. La festa organizzata dalla coppia è stata più che sontuosa. Basterà dire che oltre alla presenza di molti personaggi famosi, del mondo dello sport e dello spettacolo, il tutto è costato circa 300mila euro. Ah, agli ospiti è stato anche chiesto di portare ben due abiti, uno per la cerimonia e l’altro per il ricevimento. Era scritto nell'invito, decisamente molto singolare. E ora tra poco Pippa e James daranno alla luce il loro primo erede.





Come mostrano le foto di Chi, lui, James, è un marito molto premuroso nei confronti di Pippa, che aspetta il suo primo figlio. A un anno e poco più dalle nozze e con la felicità che porta la dolce attesa in una coppia, i due sembrano innamoratissimi e molto affiatati. Che sono entrambi molto sportivi (e si vede!), l'abbiamo scritto, giusto? Allora Ora non resta che aspettare il parto, previsto per la fine dell'anno.

