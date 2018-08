“A sorpresa”. Kate Middleton? Altro che ‘sparita’. Ci sono le foto

E mentre il mondo sparla e si interroga sulla sua misteriosa cicatrice, Kate Middleton sorprende tutti. Per la cronaca, per chi non avesse ancora sentito l'ultima, ci si è accorti che la duchessa ha un profondo segno verticale sulla testa lungo ben 8 centimetri. Un particolare non di poco conto che però fino a questo momento nessuno aveva notato perché sempre abilmente nascosto con cappellini o acconciature ad hoc. Uscite le foto sul Mirror, in molti si sono chiesti a cosa fosse dovuta quella cicatrice e se la moglie di William avesse subito qualche tipo di operazione. Poche ore e quello scatto è diventato virale e, addirittura, qualcuno ha ipotizzato una possibile malattia della duchessina. Poi il 'giallo' è stato risolto. Forse anche per mettere fine al chiacchiericcio, Buckingham Palace ha rotto il silenzio: “La cicatrice è legata a un'operazione della sua infanzia”, ha fatto sapere il portavoce della casa reale britannica. Noa fornito ulteriori dettagli, si legge sempre sul Mirror, ma ha chiuso subito il discorso parlando di un faccenda privata. (Continua dopo la foto)



Secondo il noto tabloid, però, alcune fonti vicine alla mamma di Baby George, Charlotte e Louis avrebbero dichiarato che l'operazione è stata molto seria, anche se non è chiaro il motivo dell’intervento. “Escludo che si tratti di un tumore. Credo che possa essere stata operata per una malformazione arteriovenosa, un segno della nascita che può essere rimosso”, ha spiegato John Scurr, noto chirurgo del Lister Hospital di Londra, parlando in base alla sua esperienza.

Non sta male Kate. Quello è il segno di un'operazione che risalirebbe ad anni e anni fa. E la conferma della sua ottima salute arriva da Balmoral, in Scozia, dove la regina Elisabetta sta come sempre trascorrendo le vacanze estive. Ricordate? Tempo fa Buckingham Palace aveva annunciato che usufruendo del congedo di maternità previsto per legge, la duchessina avrebbe centellinato le sue apparizioni pubbliche. E infatti si è vista raramente, agli eventi irrinunciabili come il battesimo di Louis o la parata Trooping the colour in onore di Sua Maestà.





Beh, domenica scorsa la moglie di William ha fatto un'uscita a sorpresa con la regina. La coppia e i tre figli hanno infatti raggiunto la sovrana a Balmoral per trascorrere un po' di tempo in famiglia e Kate è stata immortalata insieme a Elisabetta e William a bordo dell'auto che li accompagnava a messa in chiesa nel villaggio di Crathie, nei pressi del castello. La duchessa è apparsa sorridente in un elegante abito grigio, con bordino nero su colletto e bottoni (secondo Town & Country un modello Catherine Walker) abbinato a un fascinator nero. Splendida, come sempre. Tra l’altro la visita è stata anche l’occasione per un rito di passaggio di cui è stato protagonista Baby George, 5 anni, che ha infatti sparato i suoi primi colpi di fucile durante la caccia alla pernice, una tradizione locale a cui partecipa da sempre anche l'aristocrazia.

