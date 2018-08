Era il 29 luglio 1981 quando il principe Carlo sposava Lady Diana. Il royal wedding che incoronò lei 'principessa del popolo' ha fatto sognare una generazione intera, così come il suo iconico abito da sposa. Impossibile aver dimenticato la creazione ideata e studiata nei minimi dettagli dalla coppia di designer Elizabeth e David Emanuel. Ovvero uno splendido abito in seta che rispondeva a tutti i trend più gettonati degli anni '80 con velo lunghissimo, tiara e 10mila perline a decorarlo. Ma c'è un dettaglio che forse voi, come noi, non sapete. Anche perché la stessa Diana non ne era a conoscenza. Incredibile, vero? È Cosmopolitan a ricostruire la storia di questo 'giallo' che va avanti da ben 37 anni. La nota rivista scrive che gli Emanuel, per anticipare ogni possibile disastro pre-matrimoniale che avrebbe potuto rovinare l'abito da sposa, ne avevano preparato un secondo, segretissimo, che di conseguenza la principessa non aveva neanche mai provato. Alla base di tutto, come raccontato successivamente, il 'terrore' degli stilisti che il modello del vestito venisse scoperto, quindi copiato, prima del matrimonio. (Continua dopo la foto)



Il magazine 'Hello!' scrive che i designer avevano ideato un abito da sposa molto più semplice del primo, ma sempre in seta e con modello simile a quello che Lady D ha effettivamente indossato il giorno delle nozze. Come raccontato dal Daily Mail, era la seconda scelta di Diana, leggermente diverso dal primo ma altrettanto ricco e particolare. Peccato che questo secondo vestito non abbia mai visto la luce e che, a causa degli impegni, la principessa non lo abbia mai nemmeno provato. Come detto, scrive ancora Cosmo, in prativa non sapeva neanche della sua esistenza.

Ma il mistero si infittisce nel momento in cui, in un'intervista rilasciata alla CBS nel 2005, Elizabeth Emanuel ha ritrattato la versione sul secondo abito da sposa 'di emergenza'. La designer ha affermato che la copia simile e mai terminata del secondo vestito fosse in realtà destinata al manichino in cera della sposa per il Museo di Madame Tussauds. Ma come? E soprattutto: che fine ha fatto questo abito e perché i designer, dopo aver confermato il motivo della sua creazione, hanno fatto marcia indietro?

Arriviamo al 2011, quando People riesce a svelare un'immagine di questo fantomatico abito da sposa di Lady Diana. Un vestito 'di riserva' che, conclude Cosmopolitan, non ha mai visto la luce del giorno, lasciando la scena a quello ufficiale, il primo, l'iconico vestito color avorio con cui la principessa ha incantato il mondo intero. E questa è una certezza. In ogni caso, di curiosità sul royal wedding di Carlo e Diana ce ne sono un'infinità. Come quella secondo cui la sposa avrebbe rovesciato una boccetta di profumo sull'abito la mattina stessa delle nozze.

