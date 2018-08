Col tempo abbiamo appreso diversi segreti beauty di Meghan Markle, l'ex attrice di Suits e ora moglie di Harry d'Inghilterra, nonché duchessa di Sussex. D'altronde è l'ultima arrivata nella royal family, è plausibile che la curiosità sia alle stelle. Così, tra la miriade di notizie che circolano ogni giorno sul suo conto abbiamo scoperto che il suo mascara preferito è alla portata di tutte. È il Maybelline Lash Sensational Luscious, prezzo 9 euro circa. L'ha rivelato qualche tempo fa la sua ex make up artist Lydia Sellers a 'Hello!', aggiungendo anche di aver conosciuto questo prodotto low cost che non ha nulla da invidiare a quelli molto più expensive proprio grazie a Meghan. Negli ultimi giorni, poi, è uscita la notizia di un altro prodotto a basso prezzo a cui la Markle non rinuncia mai. Possiamo dire che è il suo asso nella manica. Come scrive Vanity Fair, sembra che la duchessa non viaggi mai senza il suo prodotto di fiducia che costa solo 2,99 sterline e che si acquista in qualsiasi drugstore. (Continua dopo la foto)



Si tratta del il multitasking Tea Tree Oil. Parola di Meghan, che in un’intervista ad Allure ha rivelato: “C’è una sola cosa di cui non riesco a fare a meno quando viaggio, una mini boccetta di Tea Tree Oil. Non è di certo la cosa più glamorous che ci sia, ma se ti fai un taglietto, o hai una puntura di insetto, oppure un piccolo brufolo, non importa quale sia il problema, è la cura per tutto. Costa poco, è in una confezione abbastanza piccola da entrare ovunque e per questo non mi lascia mai”.

Ora scopriamo un altro segreto, che possiamo sfruttare anche noi. Avete presente le sue mani, in particolar modo le sue unghie sane e lucide? Quando ha sfoggiato l'anello di fidanzamento, molti si sono chiesti quale fosse il suo segreto. Ora lo sappiamo: le mandorle. Ne mangia in quantità e contribuiscono anche alla sua pelle di pesca e ai suoi capelli lucenti, oltre che alla manicure perfetta. Le mandorle, infatti, sono ricche di vitamina E, A e D, ma anche di acido linoleico e oleico, e sono un ottimo rimedio di bellezza anche contro rughe, smagliature e segni del tempo.

La moglie di Harry, che tra l'altro segue un'alimentazione sana, una dieta semi vegana, porta sempre con sé delle mandorle, anche per combattere attacchi di fame nervosa. Le sgranocchia anche tra un impegno ufficiale e un altro, scrive il sito DiLei. E le consuma anche sotto forma di burro e olio per condire i suoi piatti. Le mandorle hanno davvero tante proprietà. Non solo di bellezza, perché migliorano la digestione, rafforzano il sistema immunitario e agiscono anche come emollienti.

