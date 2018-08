Non è ancora regina nel senso proprio del termine, ma regina di stile lo è eccome. E da tempo, ormai. Kate Middleton non sbaglia un colpo. Con capi low cost, riciclati o di haute couture, con i jeans o con gli abiti da sera, con i cappottini bon ton o con i vestitini scampanati al ginocchio. Per non parlare, poi, dei capelli sempre perfetti, lunghi o corti che siano. Non c'è occasione o evento ufficiale che la moglie di William d'Inghilterra non catalizzi l'attenzione di media e fotografi, tutti pronti a immortalare il suo nuovo look, vincente 10 volte su 10. Anche se, certo, i gusti sono gusti. Non c'è capo che non finisca sold out in un baleno in rete, anche quando si tratta del guardaroba dei principini. Maestra di stile e icona fashion ma con oculatezza, visti gli innumerevoli outfit messi e rimessi (principio che vale anche per i tre figli, come abbiamo fatto notare più volte). È vista anche come un esempio la bella Kate. (Continua dopo la foto)



Al contrario della cognata, Meghan Markle, difficilmente la Middleton ha fatto strappi al protocollo. A memoria, anche quando era una royal 'alle prime armi', si è sempre distinta per charme ed eleganza senza infrangere le rigide regole reali. Chi la segue e non perde un capo del suo infinito guardaroba, avrà forse notato un dettaglio. Pensateci bene: avete mai visto la duchessina in arancione? Non vi sforzate troppo, la risposta è negativa.

È sposata con William dal 2011 e da quando è un membro della royal family è chiaramente una sorvegliata speciale così come oggi lo è Meghan, la moglie di Harry. Ebbene, come scrive Gioia, ora gli esperti hanno qualcosa da dire, dopo aver studiato con attenzione ogni sua uscita pubblica. Hanno notato che nella palette delle Middleton manca un colore, una tinta che non è mai stata indossata. L'arancione, appunto. Ma come mai? Sbagliato: il motivo non risiede, stranamente, nei dettami della famiglia reale.

Se Kate Middleton non indossa mai e poi mai vestiti color arancione la ragione sta nell'armocromia (o analisi del colore). Ovvero, spiega sempre Gioia, quella tecnica per cui si riescono a trovare le tonalità in grado di valorizzare al meglio la combinazione pelle-occhi-capelli. "Se il mio sospetto è corretto, Kate Middleton starebbe malissimo vestita di arancione e per questo fa molto bene ad evitarlo", ha commentato l'esperto di stile Daisy Schubert, come riportato dal sito aol.com. Osservando bene i colori di Kate, difatti, si può dire che abbia un sottotono freddo e per questo motivo con un vestito arancione finirebbe con lo scomparire dentro (e dietro) l'abito, conclude la rivista.

