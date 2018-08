“Sola”. E di Harry nemmeno l’ombra. Ma come? L’ultima su Meghan Markle

È notizia fresca che Harry e Meghan Markle siano venuti in Italia in gran segreto per una luna di miele flash. Ha spifferato tutto Chi, la rivista diretta da Alfonso Signorini, secondo cui subito dopo Ferragosto i duchi di Sussex sono stati ospiti degli amici George Clooney e Amal Alamuddin a Villa Oleandra, sul lago di Como. Il giornale scrive che la coppia è sbarcata in gran segreto con un volo privato la sera di giovedì 16 agosto e si è diretta verso Villa Oleandra scortata da un gruppo di agenti dei servizi segreti inglesi e da agenti della polizia italiana in borghese. Ma Harry e la sua signora non sono mai usciti dalla villa. Hanno trascorso tutto il tempo rilassandosi in piscina, dove Meghan si è divertita a fare da 'tata' ai gemelli del divo e di Amal. Harry, invece, ha sfidato George e altri ospiti a lunghe partite a basket. L'unico momento “ufficiale” della visita, prosegue il magazine, è avvenuto la sera di sabato 18 agosto, quando nel parco della villa è stata allestita una cena di gala alla quale hanno partecipato una quindicina di ospiti. Domenica 18 agosto, poi, il ritorno in patria di Harry e Meghan da Malpensa alle ore 18. (Continua dopo la foto)



Ma è notizia ancor più fresca che in questi giorni la bella duchessa è riuscita a ottenere da Buckingham Palace il permesso di poter tornare in Canada, a Toronto, dove ha vissuto per lavoro e ha ancora molti amici, e di poter visitare la madre a Los Angeles. Come scrive Io Donna, Meghan voleva rivedere la sua 'patria' prima del ritorno al lavoro come 'royal' a settembre (e prima della sua eventuale gravidanza di cui già si parla con insistenza).

E così, ottenuto il lasciapassare dalla casa reale, Meghan ha lasciato l'Inghilterra per tornare in Canada. Da sola, però, senza il marito. Meghan, prosegue Io Donna, è volata con un aereo di linea e non con un jet privato, ma con una lettera Buckingham Palace ha chiesto ad Air Canada di “tutelare la privacy di Meghan Markle e di non farla avvicinare da nessuno”. Dopo Toronto, la duchessa volerà a Los Angeles dalla madre Doria ma difficilmente, si dice, incontrerà anche il padre Thomas.

In Canada probabilmente verrà ospitata dai Mulroney, i suoi migliori amici. Jessica, 37 anni e mamma di 3 figli, è praticamente la sua stylist e ha curato ogni dettaglio del suo matrimonio con Harry. Di mestiere, d'altronde, fa la wedding planner. Ma perché, questa è la domanda, Harry non è andato con lei? Non fatevi strane idee, anche se fa caso che sia partita sola soletta: sembra che abbia deciso di non seguire la moglie negli Usa, anche perché è prevista una visita di Stato della coppia nella prossima primavera.

