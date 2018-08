L’ha rifatto. Sì, ancora. Brigitte Macron, a posto: si è presentata così

Brigitte Macron, ci risiamo. La moglie del presidente francese Emmanuel Macron, dunque première dame, finisce spesso nel mirino per il suo abbigliamento e in questa estate 2018 non si è smentita. Se poche settimane fa, mentre era in vacanza col marito a Bormes-les-Mimosas, ha sfoggiato una magliettina trasparente, look ardito a detta di molti per i suoi 65 anni d'età, ha ritirato fuori dall'armadio un capo che le aveva valso critiche ferocissime in passato. Lo mostra una foto apparsa sul profilo Instagram di una pagina fan dei Macron: Brigitte, mano nella mano al presidente, sfoggia un sorrisone ma anche la famosa minigonna. Tutta in blu: la mini abbinata alla t-shirt a manica a tre quarti a righe orizzontali. In perfetto stile marinière. Gambe (perfette) in primo piano, capelli raccolti in una coda e, accanto, Macron in lacoste e costume fantasia, sempre blu. Per la serie, checché ne dicano gli altri, 65 anni e non sentirli. E nemmeno dimostrarli. (Continua dopo la foto)



C'è chi la ama, chi la imita, chi la detesta ma a lei questo sembra non scalfirla mai, scrive Gioia. Quantomeno nelle scelte di stile che, come già accaduto in passato, vede la minigonna, dritta e monocolore, al centro della scena. Ricordate che ondata di polemiche la travolse quando la sfoggiò per la prima (di una lunga serie) volta? Molti gridarono allo scandalo quando la première dame sfoggiò quella mise alle Nazioni Unite, in occasione dell'incontro, avvenuto insieme al marito con il premio Nobel per la Pace Malala Yousafzai.

E poi, ancora, al funerale del politico francese nonché sopravvissuto all'Olocausto Simone Veil, in occasione di un incontro con Melania Trump (anche lei in mini) e, più recentemente, con la mini in jeans, che è molto di tendenza quest'anno. Insomma, per farla breve Brigitte delle critiche se ne frega e continua a mostrare le gambe a ogni occasione. Non c'è una regola scritta che vieti la mini d'altronde, anche se i più conservatori avranno (ri)storto la bocca alla vista di quest'ultima foto. E poi sì, non sarà una ragazzina ma se vogliamo proprio dirla tutta ha anche un personale che le permette di indossarla.





Vi state per caso chiedendo come faccia a mantenersi in forma? Eccovi accontentati: Guillaume Gomez, chef ufficiale dell’Eliseo ha raccontato a Paris Match tutti i segreti della dieta di Brigitte. “Alla signora Macron piace mangiare dieci tipi di frutta e verdura al giorno”, ha confidato lo chef, che ha poi aggiunto che nei menu della première dame ci sono prevalentemente carne bianca e molto pesce, rigorosamente alla griglia e condito solamente con un filo di olio extra vergine di oliva rigorosamente a crudo. Formaggi e vino sono concessi solo in occasioni speciali e nelle cene di rappresentanza.

