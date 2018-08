Che Harry e Meghan Markle non sarebbero partiti per la luna di miele subito dopo il matrimonio era già stato annunciato qualche settimana prima del 19 maggio, il loro gran giorno. I duchi, infatti, non potevano lasciare subito il Regno Unito perché dovevano presenziare ai festeggiamenti per il 70esimo compleanno del Principe Carlo e così è stato. Harry e Meghan c'erano. Poi Kensington Palace aveva annunciato che la coppia sarebbe tornata in Africa, in Namibia, dove si sono innamorati, come marito e moglie. Ma poi è saltato tutto. Dunque una nuova indiscrezione sosteneva che la nuova meta per la tradizionale 'honeymoon' fosse il Canada, patria adottiva dell'ex attrice dove avrebbe fatto conoscere a Harry i suoi amici e i luoghi della sua infanzia, ma non è andata nemmeno così. E infatti, gossip dell'ultima ora, 'Meg' ha sì raggiunto Toronto, dove girava Suits, ma da sola. Pare che la duchessa sia volata con Air Canada, la compagnia aerea nazionale, ma senza il marito. Perché? Da parte di Kensington Palace ancora nessun commento. (Continua dopo la foto)



Da parte sua, si legge su Amica, Air Canada avrebbe ricevuto, insieme alla richiesta di un biglietto, anche l'ordine di assicurarsi che a Meghan non fossero chiesti né autografi né foto. Tornando al giallo sulla luna di miele dei duchi di Sussex, dopo la voce sul Canada è saltata fuori un'altra indiscrezione. Quella secondo cui Harry e Meghan avrebbero scelto la Scozia come meta del primo viaggio da marito e moglie, ma anche quest'ultima voce si è rivelata infondata.

E ora, dopo mesi di rumor, arriva il settimanale Chi a svelare tutti i dettagli nel numero in edicola da mercoledì 22 agosto. Più che una luna di miele, Harry e Meghan si sarebbero concessi un finesettimana 'segreto'. Dove? Udite, udite: in Italia. Precisamente sul Lago di Como. I duchi sono stati ospiti degli amici George Clooney e Amal Alamuddin, che non a caso erano presenti anche al royal wedding. La rivista scrive che la coppia è sbarcata in gran segreto con un volo privato la sera di giovedì 16 agosto e si è diretta verso Villa Oleandra scortati da un gruppo di agenti dei servizi segreti inglesi e da agenti della polizia italiana in borghese.

Ma Harry e la sua signora non sono mai usciti da Villa Oleandra. Hanno trascorso tutto il tempo rilassandosi in piscina, dove Meghan si è divertita a fare da 'tata' ai gemelli del divo e di Amal. Harry, invece, ha sfidato George e altri ospiti a lunghe partite a basket. L'unico momento “ufficiale” della visita, prosegue il magazine diretto da Alfonso Signorini, è avvenuto la sera di sabato 18 agosto, quando nel parco della villa è stata allestita una cena di gala alla quale hanno partecipato una quindicina di ospiti. Domenica 18 agosto, poi, il ritorno in patria dei duchi di Sussex da Malpensa alle ore 18.

Ah, ma allora c'è il trucco! E pure 'intimo'. Meghan Markle, ora è tutto chiaro