Ah, ma allora c’è il trucco! E pure ‘intimo’. Meghan Markle, ora è tutto chiaro

Kate Middleton e Meghan Markle sono due 'sorvegliate speciali'. Che novità, direte, dal momento che non c'è look senza foto, né abito che susciti indifferenza. La stampa, poi, è solita 'ricamare' sulla presunta rivalità tra le due duchesse cognate, rispettivamente mogli di William, futuro re d'Inghilterra, e Harry, gli unici figli del principe Carlo e della compianta Lady Diana. Se fino a un anno fa circa la scena era tutta di Kate, oggi mamma di tre splendidi principini, ora c'è anche Meghan, new entry nella royal family britannica che sin dal principio ha fatto parlare di sé, in quanto americana, ex attrice e divorziata. C'è chi dice che i loro sorrisi e sguardi d'intesa davanti ai fotografi siano solo di facciata, perché in realtà non si sopporterebbero; ma c'è anche chi dice che, al contrario, siano subito diventate amiche, tanto che la Middleton si sarebbe prodigata a consolare la Markle quando, poche settimane fa, era travolta da scandali continui per via delle dichiarazioni imbarazzanti del padre Thomas. (Continua dopo la foto)



La verità sul rapporto tra le due cognate, in ogni caso, non la sapremo mai. Di certo c'è che a ogni evento ufficiale o apparizione pubblica, entrambe catalizzano l'attenzione della moda internazionale. Hanno due stili diversi non è raro che Meghan, che è membro ufficiale della casa reale dallo scorso 19 maggio, giorno del matrimonio con Harry, 'inciampi' in qualche regola del rigido protocollo finendo irrimediabilmente sui giornali di tutto il mondo.

Ma di base, e vale per entrambe, basta il look perché finiscano in prima pagina. E al di là dell'abito, tutti a chiedersi i segreti di tanta perfezione. Questa volta vi sveliamo il trucchetto usato da Kate e Meghan per evitare spiacevoli effetti 'alla Marylin Monroe'. L'escamotage, cioè, per far sì che la gonna non si alzi al primo alito di vento. È Vanity Fair a riportare le dichiarazioni di Myka Meyer, esperta di etichetta, che ha rivelato questo 'segreto' delle duchessine al Sun.

“Spesso indossano body e indumenti che possano aumentare l'immobilità dei vestiti, rendendone difficile ogni movimento”, ha spiegato l'esperta. Il trucchetto usato dalle due per evitare ogni eventuale incidente imbarazzante starebbe, dunque, in una sorta di guaina. Quindi un capo di biancheria che fa sì che gli orli rimangano fermi laddove devono stare. Capito? Ora che lo sappiamo guarderemo con altri occhi le foto di Kate e Meghan vestite con abiti che sembrano disegnati sulle loro figure.

"Kate non la prenderà affatto bene". L'ultima 'scelta' della regina fa infuriare tutti. Per Elisabetta nessun dubbio. E Meghan se la gode...