Rifatta o no? Ormai non è una novità: Ludovica Valli ha rifatto il seno dopo Uomini e Donne. Fin da subito l'ex tronista ha spiegato di essere passata in sala operatoria per una problematica seria ma solo oggi la sorella di Beatrice ha rivelato la verità. Punzecchiata dai suoi haters, la web influencer ha ammesso di essere stata costretta a ritoccarsi per via di una malformazione che aveva dalla nascita. Una malformazione di tipo muscolare, come sottolineato dalla diretta interessata. "Prima o poi avrei dovuto comunque rifarlo. Amavo da impazzire il mio decollete piccolo, ma avendo dei tessuti attaccati in modo sbagliato (causati appunto da questo mio problema) per forza di cose dovevo operarmi. Ho aspettato i 20 anni, quando ero sul trono non ne avevo neanche 19", ha spiegato la Valli.

Una realtà portata a galla già qualche anno fa dalla madre di Ludovica Valli, che ha difeso la figlia sui social network appena si è appresa la notizia del ritocchino. "Ludovica è nata con un problema fisico quindi di conseguenza ha dovuto subire un intervento", ha dichiarato all'epoca la donna. Oggi Ludovica è tornata sull'argomento, chiarendo una volta per tutte la situazione e mettendo a tacere le malelingue.

Dunque, nessun sfizio o vanità: per Ludovica il seno rifatto è stata una vera e propria esigenza! Ma in passato Ludovica Valli ha deciso di agire pure sulle labbra, attraverso le famigerate punturine. Un sogno che per la giovane si è però trasformato in incubo: l'ex di Fabio Ferrara si è infatti pentita di quanto compiuto. "Era un mio sfizio, tre anni fa ho provato a fare due punturine dopodiché non mi sono mai più toccata perché non mi piacevano, su di me facevano ribrezzo".

"Oggi quelle che ho sono le mie labbra abbastanza carnose", ha detto la ragazza. Per quanto riguarda Ludovica Valli: dopo le esperienze a Uomini e Donne e a Temptation Island ha mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita sentimentale. Nel corso del tempo sono però venute a galla le storie con il calciatore Antonio Mirante e il rapper Mattia Briga.

