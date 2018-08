"Pazzesca". Eh sì, ed è quello che direbbe chiunque a vederla così e con questo vestito mozzafiato che esalta tutta la sua bellezza. Rosa Perrotta è sempre più in love con il suo Pietro Tartaglione in attesa delle nozze. Intanto, però, non si risparmia ai fan, con foto bollenti e scampoli di vita amorosa succosi. E dal canto loro i suoi estimatori apprezzano, anche se non manca qualche mugugno. Vabbé, non si può aver tutto dalla vita. Fatto sta che l’ultimo post pubblicato su Instagram dall’ex tronista di Uomini e Donne, che sta passando una zuccherosa vacanza in Puglia con il futuro sposo, ha letteralmente rapito le sue follower rosa: l’abito che ha sfoggiato è piaciuto non poco, tanto da spingere la stessa Rosa a scrivere un messaggio al miele per le donne che l’hanno acclamata. Non poteva mancare all’appello qualche critica. In questo caso la Perrotta è subito corsa ai ripari, con una stoccata che non ha lasciato spazio di replica. (Continua a leggere dopo la foto)

“Me ne vado in giro con il cielo in tasca”, è la didascalia posta a corredo di un paio di foto in cui la Perrotta si mostra su Instagram con una tutina scura aderente che le calza a pennello e che mette in mostra le forme del suo fisico invidiabile. Sotto al post sono seguiti un sacco di complimenti, sia per l’abito, sia per la bellezza dell’ex tronista che, colpita dalle dosi di stima e affetto, ha scritto un dolce messaggio ‘rosa’: “Grazie, grazie a tutti, ma soprattutto a tutte. Quando le donne ammirano in maniera così limpida le altre… mi tocca sempre”. (Continua a leggere dopo la foto)

Come prima si è accennato non è mancato chi ha mugugnato e ha espresso un parere non proprio raffinato: “Pietro, insegnarle un po’ di eleganza?”. Rosa ha fulmineamente ribattuto con ironia e stile: “Peccato però non poter vedere quanto è elegante lei. Avrei preso spunti”. La stoccata è servita. Rosa e Pietro sono sempre più innamorati e sono immersi in un mare d’amore mentre aspettano di salire all’altare e promettersi amore eterno. La coppia nata a Uomini e Donne sembra proprio non conoscere crisi... (Continua a leggere dopo la foto)

Nessuna battuta d’arresto, nessun dubbio all’orizzonte. Quell’orizzonte che al momento si staglia nel cielo pugliese, più precisamente a Polignano a Mare, dove i due stanno trascorrendo delle vacanze da favola. Le ultime foto postate dall’ex corteggiatore lo testimoniano e, per i più fantasiosi, quei colori in cui si è ritratto assieme alla sua futura sposa potrebbero prefigurare il matrimonio che verrà.

