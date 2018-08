Harry e Meghan Markle sono stati i protagonisti assoluti al matrimonio degli amici di lui, Charlie van Straubenzee e Daisy Jenks, che si sono sposati nel Surrey sabato 4 agosto, giorno in cui la duchessa ha spento 37 candeline. Lo sposo è uno dei migliori amici di Harry. Sono legati dai tempi della Ludgrove Prep School in Berkshire e il figlio di Carlo e Diana gli ha fatto anche da testimone. Era il giorno dell'ex attrice di Suits ma anche se non lo fosse stato tutta l'attenzione dei media sarebbe stata la sua, sia chiaro. Ormai, da quando è entrata ufficilamente nella royal family, la Markle è un'osservata speciale. E come ci si aspettava, ha rubato la scena a tutte, sposa inclusa. Era davvero incantevole alle nozze che sono state celebrate nella chiesetta di St Mary the Virgin Church a Frensham, nella campagna del Surrey, e quando è scesa dall'auto mano nella mano con il suo Harry (sempre in barba al protocollo), tutti i flash erano per lei. (Continua dopo la foto)



Il suo look ha fatto centro: ha indossato un abito di Club Monaco nemmeno troppo costoso (il prezzo si aggira sui 300 euro) caratterizzato da un sottile gioco di pieghe e un mix di colori dal blu navy al lilla, al rosa al verde. Ai piedi non ha rinunciato alle pump Aquazzura nere e in testa un elegante cappellino blu sui capelli sciolti. La duchessa, oltre che bellissima, è apparsa rilassata e sorridente, nonostante si dica che questo non si proprio un periodo sereno per lei, viste le dichiarazioni continue e sconvenienti del padre.

Meghan si è anche resa protagonista di un cosiddetto “walrobe malfunction”, ovvero un piccolo incidente hot al vestito. Niene di grave, ma a un certo punto il bottone dell’abito di Meghan si aperto rivelando il reggiseno di pizzo nero. Tutto, ovviamente, immortalato dai royal watchers presenti e poi finito sui giornali. Ma concentriamoci su Harry adesso. Era impeccabile a colpo d'occhio e poi si sa, per gli uomini è più facile indossando sempre il completo giacca e pantalone. Ma stavolta, con un dettaglio, ha toppato.

Il duca, migliore amico dello sposo e suo testimone di nozze, ha esibito un buco piuttosto grande sulla suola delle eleganti calzature indossate al matrimonio. Pare che quelle scarpe siano le sue preferite (e probabilmente anche le più comode), scrive Vanity Fair, per questo non ha rinunciato a indossarle anche se sono un po' logore. Le aveva già indossate ad aprile scorso durante un servizio funebre in Trafalgar Square a Londra. Non si sarà accorto, certo, ma forse, caro Harry, ora è proprio il caso di mandarle in pensione...

"Meghan Markle è sotto choc. E infatti non lo farà". L'ultima voce sulla duchessa