Più vista Chelsea Clinton? Oggi ha 38 anni: è diventata così. Praticamente un’altra

Aveva solo 12 anni quando Chelsea Clinton è finita su tutti i giornali perché la figlia del 42esimo presidente degli Stati Uniti, cioè uno degli uomini più importanti del mondo. A 12 anni non tutte le ragazzine sono sbocciate e lei, unica erede di Bill e Hillary Clinton, non lo era. La ricordiamo con l'apparecchio ai denti, aveva qualche brufolo, i capelli crespi e arruffati. E poi era anche impacciata, un po' goffa. Insomma, diciamo la verità: non era esattamente la ragazza più bella del mondo. E i media non sono stati teneri con lei. Seppur adolescente, quindi nel periodo più delicato, non mancavano sfottò di ogni tipo. Vi dice qualcosa il nomignolo 'Cessy'? La ex first daughter, che è nata il 27 febbraio 1980 a Little Rock, Arkansas, e che per 8 anni, 'periodo Lewinsky' incluso, ha vissuto nella Casa Bianca oggi è cresciuta. Ha 38 anni, è moglie, mamma di due bambini e una donna realizzata. Crescendo ha curato il suo aspetto e si è come trasformata. L'apparecchio è sparito, i capelli ora sono disciplinati e dopo una parentesi 'blonde' è tornata al suo colore naturale. (Continua dopo la foto)



Ora sfoggia look bon-ton, tubini al ginocchio o svasati, ma anche outfit più casual, con jeans e camicia, e sul fronte make up punta tutto sulla bocca carnosa ma senza esagerare, anche perché ha un incarnato molto chiaro. Ricorda ancora molto bene il periodo alla Casa Bianca, quando i media non la lasciavano in pace. Per questo ha preso le difese di Barron Trump invitando i media a “lasciarlo in pace e a fargli vivere l'infanzia che merita”. (Continua dopo la foto)

Chelsea si è laureata a Stanford, ha lavorato alla McKinsey & Company e ha partecipato attivamente alla campagna della madre Hillary per la presidenza nel 2016. Autrice di libri (l’ultimo, per bambini, si intitola 'She Persisted Around the World', segue i progetti umanitari della Fondazione Clinton. Vive a New York con il marito, il banchiere Marc Mezvinsky, e i loro due figli: Charlotte, 4 anni, e Aidan, 2. Intervistata di recente da Vanity Fair, ha rivelato che quando era alla Casa Bianca era una ragazzina “piena di paure”.

Oggi è una mamma che coinvolge i suoi bambini, “convinta che loro siano le persone più brillanti e straordinarie mai esistite sulla faccia della Terra. Mi auguro che ogni genitore pensi lo stesso dei propri bambini, anche se so di aver ragione io”, dice a Vanity. Si augura che “le persone che disapprovano questa amministrazione si rendano conto di quanto possiamo fare per affermare che ciò in cui crediamo è giusto, e che quindi votino in novembre alle elezioni di Midterm” e si dice grata a mamma e papà per gli insegnamenti che le hanno dato. “Mio padre ha sempre vissuto ogni successo personale come una sfida a fare di più, a essere migliore. Gli sono grata”.

