Ed ecco qua che il caldo eccessivo e la pausa vacanza infiammano il social di Anna Tatangelo. In pausa da palchi, tour o studi di registrazione Anna sta trascorrendo le meritate vacanze insieme al figlio in totale relax: la sua giornata tipo, come mostra la stessa cantante su Instagram, è in piscina con il bimbo o distesa al sole mentre sfoggia un fisico da urlo, gambe perfette e decolleté da capogiro. La 31enne di Sora sta infiammando i social postando in continuazione scatti in costume che lasciano intravedere le sue generose forme e le curve mozzafiato, ma tra tanti utenti in estasi, c’è chi va più a fondo e carpisce un dettaglio nel basso ventre che forse a molti era sfuggiti. In una delle ultime immagini in cui vediamo Lady Tata sdraiata a bordo piscina, dal costume bianco – in zona inguine – spunta quello che sembrerebbe a tutti gli effetti un tatuaggio... (Continua a leggere dopo la foto)

Ecco di che disegno si tratta e perché anche Gigi D'Alessio ne ha uno nella stessa zona: si tratta di Gatto Silvestro e lei stessa ha dichiarato di averlo fatto per Gigi. E lui nella stessa zona si è fatto tatuare Titti. "Per noi quei disegni hanno un grande valore, ieri come oggi". Intanto, a un anno dalla rottura che sconvolse i fan, tutto sembra confermare un riavvicinamento tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Dopo il post pubblicato, qualche giorno fa da Gabriele Parpiglia, anticipando gli scatti sull’ultimo numero di Chi, anche Diva e Donna pubblica delle foto esclusive della coppia, insieme in Sardegna per una vacanza di famiglia. Sarà davvero tornato a regnare l’amore? (Continua a leggere dopo la foto)

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno passato già diversi momenti di questa estate insieme: prima il matrimonio di una nipote del cantante napoletano, poi il concerto di Vasco Rossi, ora la vacanza a Porto Rotondo. Le foto pubblicato da Diva e Donna mostrano la coppia a loro agio in famiglia, come se nulla fosse mai cambiato. Lei in asciugamano, lui in tenuta da mare. (Continua a leggere dopo la foto)

"Eccola Anna, in versione naturale, coperta solo da un asciugamano bianco - riporta Diva e Donna - in veranda con il suo Gigi, seduto in posizione di relax. E poi, ancora, 'scomposta' su divano accanto alla sorella e altri familiari, per una vacanza che profuma di casa", si legge ancora sul settimanale. Per ora né Gigi, né Anna si sono esposti parlando di un riavvicinamento. Non molto tempo fa al Festival Collisioni di Barolo, la cantante di Sora ha parlato della sua vita da single, spiegando di aver imparato l’importanza di restare sola e di prendersi i suoi spazi. Forse, dopo aver scoperto se stessa, sarà pronta per ripartire con il suo Gigi?

Ti potrebbe interessare anche: "Anna Tatangelo senza vestiti". La cantante super sexy davanti a Gigi D’Alessio