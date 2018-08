C'era da aspettarselo: Meghan Markle ha rubato la scena pure alla sposa. D'altronde era anche il giorno del suo compleanno, l'attenzione sulla duchessa di Sussex era a livelli altissimi al matrimonio di Charlie van Straubenzee e Daisy Jenks, che si sono sposati nel Surrey sabato 4 agosto, giorno in cui Meghan ha spento 37 candeline. Lo sposo è uno dei migliori amici di Harry. Sono legati dai tempi della Ludgrove Prep School in Berkshire e il figlio di Carlo e Diana gli ha fatto anche da testimone. Ma si parlava della (non) festeggiata. Splendida: si è presentata alle nozze con un abito leggero con la gonna trasparente, un paio di décolleté dal tacco altissimo del suo brand italiano preferito e l'immancabile cappellino. Più un paio di occhiali scuri per proteggersi dal sole in quella che è stata una delle giornate più torride nel Regno Unito. C'era molta curiosità sull'outfit che avrebbe scelto la ex attrice di Suits, che stavolta ha fatto davvero centro. (Continua dopo la foto)



Meghan ha indossato un abito di Club Monaco nemmeno troppo costoso (il prezzo si aggira sui 300 euro) caratterizzato da un sottile gioco di pieghe e un mix di colori dal blu navy al lilla, al rosa al verde. Ai piedi non ha rinunciato alle pump Aquazzura nere e in testa un elegante cappellino blu sui capelli sciolti. La duchessa, oltre che bellissima, è apparsa rilassata e sorridente, nonostante si dice che questo non si proprio un periodo sereno per lei, viste le dichiarazioni continue e sconvenienti del padre. In ogni caso, alle nozze degli amici di Harry è stata la più fotografata.

In barba al protocollo, la coppia è arrivata nella chiesetta di St Mary the Virgin Church a Frensham, nella campagna del Surrey, mano nella mano. Non è la prima volta e questo non è stato l'unico strappo alle rigide regole imposte ai reali. C’è stato anche uno di quei casi di “walrobe malfunction” che fanno impazzire i giornali. Ovvero un piccolo incidente al vestito. Niene di grave, ma a un certo punto il bottone dell’abito di Meghan si aperto rivelando il reggiseno di pizzo nero.

Ma in men che non si dica, Meghan ha risolto subito la situazione riabbottonando il bottoncino ribelle. I 'royal watchers', tuttavia, hanno fatto in tempo a immortalare quel momento. Piccola gaffe sexy a parte, si è notato anche come la Markle sia ora perfettamente a suo agio nel ruolo. Ha sorriso ai fotografi, salutato da lontano i fan in attesa (che le hanno cantato 'tanti auguri' non appena è scesa dall'auto) e chiacchierato con calore con gli amici di Harry che ormai l'hanno accolta nel gruppo.

