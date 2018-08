È morto: addio allo chef più stellato al mondo. Una perdita enorme

A gennaio scorso la cucina francese ha perso uno dei più grandi: lo chef Paul Bocuse. Aveva 91 anni e dopo che la voce rimbalzava in ogni dove, la notizia è stata confermata su Twitter dal ministro dell'Interno, Gerard Collomb: "Monsieur Paul era la Francia – ha scritto – il papà della gastronomia ci lascia". Affetto da Parkinson, Bocuse era considerato il maestro indiscusso della cucina internazionale. Ha formato generazioni di grandi cuochi e per oltre 50 anni ha mantenuto tre Stelle Michelin. Oggi, 7 mesi dopo la scomparsa dell'inventore della Novelle Cuisine, un'altra grave perdita. Addio a un altro grandissimo interprete della cucina francese: è morto Joël Robuchon, lo chef più stellato al mondo. Aveva 73 anni e si è spento a Ginevra colui che veniva definito il 'genio' della gastronomia transalpina. Robuchoc vantava oltre 25 Stelle e ben 5 ristoranti nel mondo che avevano ottenuto il massimo riconoscimento. Secondo Le Figaro online, che per primo ha diffuso la notizia, il cuoco era stato "operato oltre un anno fa da per un tumore al pancreas che l'aveva molto indebolito". (Continua dopo la foto)



Nato a Poitiers il 7 aprile 1945, Robuchon era figlio di un minatore e ha iniziato a maneggiare pentole e padelle a 12 anni nel seminario di Mauleòn, dove era entrato per farsi prete, ricostruisce Repubblica. All'età di 15 anni, però, la passione per la cucina (e il talento) è già troppo forte. Supera la vocazione, quindi lascia gli studi religiosi e si ricicla aiuto-pasticciere. Passa da un ristorante all'altro e a 29 anni è già chef e responsabile di un team di 90 persone al Concorde Lafayette di Parigi. A 30, invece, ottiene il primo riconoscimento di una lunghissima serie, quello di "Miglior artigiano di Francia".

Robuchon guadagna le prime due stelle Michelin al Nikko, ma nel 1981 riesce ad aprire finalmente il suo primo locale, Le Jamin al XVI° arrondissement, dove aggiorna il suo record aggiungendo al palmares la sua prima tripla stella e conquista nel '90 il titolo di "cuoco del secolo", attribuitogli dalla guida Gault & Millau. A 50 anni appende il cappello da chef al cuoco e si dedica alla scrittura, come aveva promesso. I suoi libri di gastronomia, scrive sempre Repubblica, sono considerati una sorta di Bibbia del settore e a trasmissioni tv, dove presentava ricette semplici e alla portata di tutti. Questo era il suo stile, d'altronde. "La cucina è la semplicità e la cosa più difficile è la semplicità", usava dire.

Negli anni è diventato anche a capo di un impero gastronomico, L'Atelier. Robuchon era il simbolo della cucina francese a Londra, a Las Vegas, Montecarlo, Taipei, Bangkok, Shangai, Singapore, Hong Kong. Aveva aperto ristoranti in tutto il mondo. “Con il suo savoir-faire elevato ad arte ha fatto riflettere la gastronomia nazionale e continuerà a ispirare nuove generazioni di cuochi", ha detto il portavoce dell'esecutivo francese commentando la scomparsa dello chef.

