Imbarazzo. Imbarazzo a corte: l'estate 2018 porta il 'topless royal' numero due. Ricordate quello di Kate Middleton? Uno scandalo che risale al 2012, quando Buckingham Palace doveva ancora digerire quello del principe Harry beccato nudo a Las Vegas. La moglie dell'erede al trono d'Inghilterra, oggi mamma di tre figli, beccata senza il pezzo sopra del bikini. Foto-scoop del magazine francese Closer, che dedicava cinque pagine al reportage dal terrazzo dove alloggiavano William e Kate in Provenza. Immagini di una coppia giovane e 'normale' che prende il sole e si rilassa lontano dal rigore della corona. Kate, sempre impeccabile, si stava semplicemente slacciando il costume per girarsi sulla schiena per evitare il segno del costume. Una frazione di secondo, ma tanto è bastata per quegli scatti milionari che hanno fatto subito il giro del mondo. Una botta enorme per gli Windsor, che appena uscite le foto annunciarono azioni legali contro la rivista. Una battaglia che si è conclusa da poco. (Continua dopo la foto)



Il magazine Closer è stato poi condannato versare 90mila euro alla coppia reale per violazione della privacy. La risposta del magazine? Secondo quanto riportato dagli avvocati al Daily Mail, Closer “non ha nessuna intenzione di sborsare una sterlina perché riteniamo alquanto ipocrita da parte dei Cambridge rivendicare una multa così consistente nel momento in cui i membri della Royal Family sono così chiaramente felici e a proprio agio con le foto sexy e usano la loro immagine, anche sensuale, per promuovere se stessi”.

È una notizia vecchia, questa della Middleton pizzicata in topless. Ma ora che è uscito un altro 'topless reale' è stata ritirata fuori dagli archivi. No, non c'entra Meghan Markle, già ampiamente criticata per quel vecchio spot, girato nel 2013 per Men’s Health 'Grigliare non è mai stato così hot', in cui si mostrava in abiti succinti e pose sensuali. È sicuramente un topless 'meno scandaloso' di quello di Kate, ma è già finito su tutti i giornali.

È di Lady Amelia Windsor, la nipote di Lady Diana. Una reale 'di secondo grado', scrive Gioia, perché è solo 38esima in ordine di successione al trono. Ha 22 anni, è la 'reale' più bella in assoluto (secondo il Tatler) ed è in vacanza a Ibiza con la sorella Marina. E ha deciso di prendere il sole anche sul lato A. Un po' ribelle, d'altronde, lo è sempre stata. E certo, le foto di Lady Amelia senza reggiseno sono una bazzecola in confronto a quelle di Kate. E probabilmente non verrà chiesto alcun risarcimento, ma ha comunque rotto il protocollo.

