“Kate è molto preoccupata”. Soffiata inaspettata. E direttamente da Palazzo

Si è sempre detto che tra Kate Middleton e Meghan Markle non correrebbe buon sangue. Anche ultimamente, quando si sono presentate a Wimbledon senza mariti al seguito. Le cognate-duchesse hanno fatto un'uscita a due e hanno assistito dalla tribuna reale alla finale femminile del torneo di tennis più antico e prestigioso che c'è. E chiaramente hanno catalizzato l'attenzione di presenti e fotografi sugli spalti. Belle, ovvio. Stilose, altrettanto ovvio. Ma al di là di queste banalità, anche sorrisi, sguardi d'intesa, chiacchiere. Come due amiche. Sono quasi coetanee (Kate è nata nel 1982 e Meghan nel 1981), non sono 'reali' per nascita e sono diventate le mogli di due fratelli molto uniti. Eppure, nonostante quegli scatti rivelassero un'evidente complicità, voci di corridoio interne sostengono tutto il contrario. E cioè che il rapporto che vediamo in pubblico sarebbe tutta una farsa per le telecamere e i sudditi in modo da non creare troppo scalpore. Anche l'uscita a Wimbledon sarebbe stata organizzata nel minimi dettagli e pilotata dai vertici di Palazzo per mostrare ai giornali un legame che in realtà non esiste. (Continua dopo la foto)



Rumor, questi, che sarebbero supportati dall'analisi del linguaggio paraverbale di Kate e Meghan immortalate in quelle foto scattate dalla tribuna reale da cui hanno assistito alle partite. Gli esperti hanno notato che quei sorrisi sono un po' tirati, finti, e che le duchesse rimangono comunque abbastanza distanti. Anche nello spostarsi, come se non fossero andate lì insieme. Dettagli che a colpo d'occhio non tutti avevano intravisto. Ma sarà vero? Nient'affatto, stando all'ultima voce riportata anche da Velvet Gossip.

Al contrario, Kate, si vocifera a Palazzo, è molto preoccupara in questo periodo. Proprio per Meghan. Stando ad alcune indiscrezioni interne, infatti, la moglie di Harry sarebbe distrutta a causa delle continue dichiarazioni del padre, Thomas Markle. Che anche di recente ha parlato coi tabloid britannici minacciando di voler entrare a Palazzo per poter parlare con la figlia e sostenendo di stare molto male. Un caso che sta diventando ingestibile e che sta costringendo i funzionari reali a intervenire direttamente. Perché Meghan, a quanto pare, sarebbe proprio sull'orlo di un esaurimento.

Non sappiamo come si evolverà questa situazione. Se Meghan deciderà di incontrare il padre o se la regina in persona dovrà intervenire per mettere un punto a questa storia. Ma pare che Kate, che al contrario di quello che dice il gossip sta stringendo una profonda amicizia con Meghan, sia molto in apprensione per la cognata. Cercherebbe anche di consolarla e distrarla il più possibile, con lo sport all'aria aperta e con almeno una telefonata a settimana.

