“Avvistati”. Kate e William, nulla sfugge. Erano soli soletti e qualcuno ha ‘cantato’

Solo l'altro giorno ha fatto ben presto il giro della rete, quindi del mondo, un'indiscrezione pesante su William e Kate Middleton. Come riporta anche il sito Velvet gossip, infatti, certi rumor che arrivano da Palazzo parlano di una vera e propria crisi. Secondo la testimonianza una nobildonna spagnola, molto vicina alla coppia reale, pare infatti che la la duchessa sia molto possessiva nei confronti del futuro re d’Inghilterra e che l’arrivo del terzo royal baby (il principino Louis è nato lo scorso 23 aprile, ndr) non abbia favorito l'equilibrio della coppia: “Per Kate infatti potrebbe essere l’unico modo per tenersi impegnata e non pesare su William”, ha rivelato la fonte. Come se non bastasse, poi, anche i rapporti con Meghan sarebbero tesissimi. Si dice che ci sia una forte rivalità tra le cognate, nonostante appaiano complici e sorridenti anche nei recenti scatti, come quelli di Wimbledon. Sarà vero? Possibile che tra Kate e William, che sembrano il ritratto della famiglia cuore, ci sia maretta? (Continua dopo la foto)



Di indiscrezioni, soprattutto quelle di crisi, circolano in continuazione quando ci sono di mezzo personaggi pubblici. Ma ora ecco un gossip che in un secondo frantumerebbe tutto quello che abbiamo scritto qui sopra. Altro che crisi nera, altro che maretta! La coppia, in vacanza sull'isola caraibica di Mustique, si sono presi una pausa dal ruolo non solo di reali, ma anche di genitori, e si sono concessi una serata fuori senza figli. Avvistati: William e Kate, dopo aver lasciato a casa George, Charlotte e Louis, hanno trascorso una serata romantica, soli soletti.

I duchi di Cambridge sono stati beccati al Basil's Bar dell'isola per una serata a tema 'Splash of Gold'. C'erano anche diverse star, come Mick Jagger e sua figlia Jade. A spifferare tutto in esclusiva al magazine 'Hello!', gli avventori del bar che si sono ritrovati la coppia reale a pochi metri. Hanno rivelato che William e Kate hanno partecipato alla prima parte della festa e che si sono divertiti moltissimo. Erano chic ma anche a loro agio (lui indossava una t-shirt Pinkhouse Mustique per sostenere il marchio locale), secondo le fonti.

“Erano lì per il cocktail e lo hanno reso piuttosto di classe”, ha riferito chi c'era. Kate e William sono molto amici del barman del locale Basil Charles, che ha anche allestito un bar popup al Goring Hotel di Londra, lo stesso in cui lei ha alloggiato la notte prima del royal wedding del 2011. A Mustique sono 'di casa' dal lontano 2008. Ci sono tornati anche quest'anno per la prima vacanza del piccolo Louis. Restranno un paio di settimane e, dicono i beninformati, con loro sono volati ai Caraibi anche i genitori di Kate, Carole e Michael Middleton. Forse è con i nonni che sono rimasti i tre principini quando i duchi si concedevano la loro serata romantica tra musica e balli.

