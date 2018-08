Nell'ordine, le ultime su Meghan Markle, la 'new entry della royal family che da mesi catalizza l'attenzione di sudditi e media di tutto il mondo. Solo nelle ultime due settimane, si è detto di tutto e di più sulla duchessa del Sussex. Voci di dolce attesa a parte, perché quelle resistono e si fanno a tratti più insistenti da mesi ormai, pare che suo padre, Thomas Markle, non solo continui a metterla in imbarazzo, ma anche che abbia fatto infuriare Buckingham Palace con la sua ultima uscita. Nel dettaglio, il grande escluso al royal wedding avrebbe detto che la famiglia reale lo tratta “in un modo in cui la madre di Harry, la principessa Diana, avrebbe detestato”. E anche che sua figlia l'avrebbe escluso e che la royal family starebbe cercando di “farlo tacere”. Ancora: Meghan avrebbe messo a dieta stretta Harry, imponendogli un regime alimentare più salutare. Un diktat che ha fatto alterare la scrittrice britannica Jilly Cooper che, pur essendo una sua ammiratrice, l'ha presa di mira sulle pagine del Sun. (Continua dopo la foto)



E poi, sempre negli ultimi giorni, ha incantato tutti con un abito denim e accessori 'giusti' alla gara di polo per beneficenza. Quella stessa gara in cui, in barba al protocollo, ha baciato in pubblico il marito. Era successo solo al matrimonio prima di allora. L'ultimissima su Meghan, invece, riguarda un giorno speciale: il prossimo 4 agosto la duchessa spegnerà 37 candeline e quello sarà il suo primo compleanno da membro della famiglia reale.

Festeggiamenti in pompa magna? Mega party top secret? Vacanza romantica all'ultimo minuto? A dispetto di quanto si potrebbe pensare, l'unica certezza è che Meghan trascorrerà il giorno del suo 37esimo compleanno a 'lavorare'. Quel giorno, infatti, la duchessa rappresenterà i reali britannici al matrimonio di Charlie Van Straubenzee e Daisy Jenks, due cari amici di Harry. E senza ombra di dubbio finirà ancora al centro dell'attenzione dei media qualsiasi cosa deciderà di indossare.

Forse le è andata meglio lo scorso anno, quando era solo la fidanzata di Harry. E nemmeno ufficiale, tra l'altro. Per i suoi 36 anni, infatti, i due oggi duchi del Sussex erano partiti per una fuga d'amore con il principe in Botswana, Paese a cui entrambi sono ancora molto legati. Per Meghan in particolare, quel viaggio era un sogno che si trasformava in realtà. Ma magari il suo Harry le farà un regalo speciale che, considerando la curiosità morbosa su questa coppia, quasi sicuramente finirà per diventare presto di dominio pubblico.

