Lo zucchero nello shampoo, il trucchetto di bellezza che conoscono pochissime persone. Come per il viso, anche per i capelli è importante imparare una routine di bellezza che può regalare un nuovo benessere alla nostra chioma, da sempre simbolo di bellezza e sensualità delle donne.

Ovviamente i risultati sono migliori quanto più vengono ripetute ma anche dopo il primo lavaggio noterete un miglioramento della cute e dei capelli. E, in questo caso, il trattamento è consigliato una volta ogni quattro lavaggi. È importante dedicare alla cura del nostro corpo momenti di relax dedicati a noi stesse, perché è grazie a questi momenti che riusciamo a scaricare lo stress e a vederci più belle, cosa che aiuta la nostra autostima. Per questo trucchetto di bellezza bastano due ingredienti: dello zucchero di canna e uno shampoo.





Zucchero nello shampoo, il trucchetto di bellezza per i capelli

Basta usare lo shampoo che usiamo solitamente e aggiungere lo zucchero, nello specifico di quello di canna. A spiegare i benefici di questo rimedio super naturale è stata la dottoressa Francesca Fusco, dermatologa presso il Wexler Dermatology che, interpellata da Marie Claire, ha rivelato la semplice ma preziosa ricetta di bellezza.

Lo zucchero aggiunto allo shampoo funziona come una sorta di scrub in quanto permette di pulire e sgrassare il cuoio capelluto. L’esperta ha spiegato di ricorrere a questo trattamento una volta ogni quattro lavaggi e di concentrarsi soprattutto sul cuoio capelluto, dove si annidano sporco e grasso. In questo modo la zona si pulisce dalle cellule morte e anche il capello cresce in maniera più sana.

Il rimedio dello shampoo con lo zucchero (basta un cucchiaino da caffè per un lavaggio) contribuisce a illuminare anche le lunghezze. Alla fine del trattamento è importante sciacquare molto bene la chioma con abbondane acqua in modo da eliminare ogni traccia di zucchero dai capelli. In questo modo andremo ad evitare un effetto appiccicoso e sgradevole in fase di asciugatura dei capelli.

