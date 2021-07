Baby George, il primogenito di William e Kate Middleton, compie 8 anni. La royal family sarà quindi in vena di festeggiamenti il 22 luglio, giorno del compleanno del fratello maggiore di Charlotte e Louis che abbiamo visto sugli spalti ai recenti Europei di calcio.

Ecco: proprio quanto accaduto dopo la finale che ha visto trionfare gli azzurri di Roberto Mancini sull’Inghilterra avrebbe portato i duchi di Cambridge a prendere una decisione drastica nel giorno speciale del loro primo figlio. Secondo quanto riportato dall’esperta reale Angela Levin, George è diventato bersaglio facile di attacchi gratuiti e sfottò da parte di media e popolo della rete. Anche molto pesanti. Qualcuno ha avuto da ridire sugli abiti formali indossati dal principino, altri sulla reazione sconsolata dopo la sconfitta dell’Inghilterra ai calci di rigore.

William e Kate Middleton, la decisione per il compleanno di Baby George



Per giorni i meme e i video su Baby George ma anche sui duchi hanno invaso i social e, stando a quanto rivelato, papà William e mamma Kate Middleton si sarebbero molto infastiditi da commenti “maleducati e offensivi” rivolti dagli utenti del web nei confronti del loro primogenito a seguito dell’apparizione alla finale di Euro 2020. E per questo potrebbero aver preso una decisione che non ha precedenti.







Il 22 luglio, giorno dell’ottavo compleanno di Baby George, i duchi di Cambridge hanno sempre condiviso sui canali social ufficiali della Royal Family un nuovo ritratto del principino. Una tradizione poi estesa anche ai fratellini Charlotte e Louis ma quest’anno potrebbe non succedere. E il motivo risiede proprio nel ‘dopo’ finale a Euro 2020.

“Mi è arrivata voce che quest’anno i Cambridge potrebbero non pubblicare un nuovo ritratto di George in occasione del suo ottavo compleanno – ha dichiarato ancora Angela Levin al Daily Mail – Perché sono molto infastiditi dalla maleducazione della gente che si burla di un bambino di soli 7 anni”. Dunque nessuna foto ‘di rito’ per gli 8 anni del principino? Staremo a vedere.